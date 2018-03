To mænd reddet i land: Skib kæntret ud for havn

Fyns Politi er sammen med Beredskab Fyn lørdag rykket ud til havnen i Bogense, hvor et specialskib er kæntret.

Kort før klokken 12 lørdag modtog Fyns Politi og Beredskab Fyn en melding om et kæntret uddybningsfartøj i Bogense Havn.

- Den er kæntret 200 til 300 meter ude, og en mand med kikkert kan se, at der sidder to eller tre mand. Hvor mange der har været om bord, ved vi ikke, siger politiets vagtchef Steen Nyland.

Det viste sig kort efter, at TV 2/Fyn første gang talte med vagtchefen, at der sad to mænd på skroget af skibet. De blev begge bragt til lands med båd. Ifølge politiets oplysninger skulle der ikke være flere om bord.

Tjekker for olieudslip

De to mænd arbejdede med at uddybe sejlrenden ind til Bogense Havn & Marina, da skibet tippede rundt, forklarer Thomas Fløjborg-Lading, maritim leder i Nordfyns Kommune.

- Jeg er glad og lettet over, at de to mænd er blevet reddet i land, siger han til TV 2/Fyn.

En redningshelikopter flyver fortsat rundt over vandet og forsøger at spotte et eventuelt olieudslip. Inden længe lægger Hjemmeværnet flydespærringer ud for at mindske udslippet.

Fyns Politi har endnu ingen oplysninger om, hvorfor skibet vippede rundt.

Læs også Nabo opdagede brand: Hus ødelagt af flammer