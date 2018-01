DSB: Flere fynske tog kom til tiden

Flere togpassagerer på Fyn kom til tiden i 2017 end i 2016. Det går altså fremad med at overholde tidsplanerne for togene på Fyn.

I 2017 nåede 92,7 procent af passagererne på Svendborgbanen frem til tiden. I 2016 var tallet 86,9 procent.

Det er et godt stykke over DSBs målsætning om at 82,4 procent af togene skal køre til tiden.

Alene for december landede punktligheden på 92,5 procent.

- Det har generelt været et godt år for togtrafikken på Svendborgbanen med en pæn punktlighed. I begyndelsen af året og her i efteråret, har der været nogle morgener, hvor togtrafikken blev udfordret af forskellige forhold, udover blandt andet signalfejl og løvfald er mere spektakulære begivenheder, som den morgen i november, hvor en bil holdt parkeret ved en jernbaneoverskæring i Højby og forhindrede togene i at køre, siger Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB i en pressemeddelelse.

Decembers 92,5 procent er et tal for, hvor mange passagerer, der nåede frem inden for 2,59 minutter efter planlagt ankomst.

Læs også DSB dropper Svendborgbanen

- 96,3 pct. af kunderne på Svendborgbanen – eller langt de fleste, var i december fremme inden for seks minutter, fortæller Tony Bispeskov.

Punktligheden er et udtryk for, hvor mange passagerer der kommer frem til tiden.

Et tog er forsinket, hvis det ankommer mere end 2,59 minutter efter køreplanen. Det betyder også, at et fyldt og forsinket myldretidstog tæller tilsvarende tungere i statistikken end et halvtomt tog i ydertimerne, ligesom aflyste tog tæller med i statistikken.

Flere toge til tiden på Vestfyn

På strækningen mellem Odense og Fredericia kørte 78,7 procent af togene til tiden i hele 2017. Målet, som ligger på 82,4 procent, er altså ikke helt nået.

Men der er alligevel tale om en klar forbedring siden 2016, hvor kundepunktligheden lå 13,1 procent lavere end i 2017.

December måned blev faktisk en utrolig god måned for DSB, når det kom til at transportere passagererne frem til tiden. I årets sidste måned kom 86,6 procent frem inden for 3 minutter.

- December har været præget af mildt vintervejr, men der har været udfordringer med en personpåkørsel og fejl på skinner og signaler, der har givet forsinkelser og enkelte aflysninger. Og mange af dem skete på Fyn, der er togenes trafikknudepunkt. Her påvirker hændelser andre steder i landet togenes punktlighed – og det samme gælder de tog, der kører over Fyn mellem landsdelene, siger informationschefen i DSB.