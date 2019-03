DSB glemmer at standse i Langeskov - her er forklaringen

Ifølge køreplanen skal toget standse på Langeskov Station klokken 13.31, men toget suser lige forbi de ventende passagerer på perronen.

I toget ser passagererne, der skulle af, stationen forsvinde, mens toget fortsætter mod Nyborg og Sjælland.

Dette scenarie skete flere gange sidste år. I 13 tilfælde glemte DSB's lokomotivførere at standse på Langeskov Station. I år er det sket to gange, oplyser DSB's informationschef, Tony Bispeskov, til TV 2/Fyn.

- Det sker desværre en sjælden gang imellem. Vi har omkring 14.000 standsninger i Langeskov om året, og det er under en promille, der kører forbi. Men hvert overspring er ét for meget, fortæller informationschefen.

Det gør du, hvis toget glemmer Langeskov Står du på stationen og ser toget ræse forbi, kan du enten vente på næste tog eller kontakte DSB's kundeservice. I nogle tilfælde giver DSB en taxa. Sidder du i toget og misser stoppet på grund af en fejl begået af lokomotivføreren, skal du stå af på den efterfølgende station. Så vil DSB sørge for, at det næste tog stopper ekstraordinært på Langeskov Station.

Derfor kører toget forbi

Lokomotivførerne skal selv huske at bringe toget til standsning ved stationerne - og det skal ske flere hundrede meter inden perronen, da toget ofte kører 180 kilometer i timen. Når toget suser forbi et stop, er der derfor tale om en menneskelig fejl.

- Der er ingen tekniske foranstaltninger, der gør, at toget standser. Det beror alene på, at lokomotivføreren skal udføre et arbejde.

- Derfor kan man heller ikke gardere sig 100 procent mod manglende standsninger, siger Tony Bispeskov.

Lokomotivførerne bliver dermed heller ikke gjort opmærksom på, når toget skal standse. De kan støtte sig til en køreplan, men ofte opstår forvirringen, når lokomotivførerne skifter mellem intercity- og intercitylyn-tog, hvor stoppene er forskellige.

- Hvis man har kørt på det system, der standser i Langeskov den ene dag, og ikke den anden, sker det desværre, at lokomotivføreren glemmer at standse, forklarer Tony Bispeskov.

Informationschefen har dog ikke oplysninger om, at en lokomotivfører nogensinde er kommet til at holde ekstraordinært ved et stop, der ikke var en del af køreplanen.

Pendlerklub oplever fremgang

Østfyns Pendlerklubs pendlerrepræsentant, Anne Fiber, mener, at de manglende standsninger er uheldige, men hun hæfter sig ligesom DSB's informationschef i, at det er meget få tog, der ikke stopper.

- Det er selvfølgelig drønhamrende ærgerligt og sindsoprivende frustrerende, når det sker. Men i det store, samlede billede ser vi fremgang fra for to år siden, hvor Langeskov ret ofte blev glemt, fortæller Anne Fiber.

For forhåbentlig at kunne hindre flere forbikørsler har DSB indledt en opmærksomhedskampagne blandt lokomotivførerne. Her bliver de på plakater, via opslag på elektroniske tavler og artikler i interne nyhedsbreve gjort opmærksomme på at huske Langeskov Station.

Derudover bliver lokomotivførerne indkaldt til en individuel samtale, hvis de har glemt at standse. Det skal sikre, at DSB lærer af situationen, når fejlen er opstået.