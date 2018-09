DSB indrømmer: Propfyldte tog giver forsinkelser

Flere tog på Svendborg-banen har oplevet usædvanligt mange kunder ifølge DSB. Passager bekræfter udfordringerne.

Togrejsende på strækningen mellem Svendborg og Odense har i august oplevet fyldte tog og flere forsinkelser.

Det bekræfter DSB i en pressemeddelse.

- I august er der for alvor kommet gang i hverdagen igen, hvor skoler og uddannelsesinstitutioner har taget hul på et nyt skoleår. Det har også været med til at præge togtrafikken, hvor et par morgener i slutningen af måneden havde usædvanligt mange kunder i toget, hvilket gav mindre forsinkelser, lyder det fra DSB's informationschef Tony Bispeskov.

Han mener ifølge en pressemeddelelse dog, at Svendborgbanen generelt holder "det høje niveau, der præger strækningen i det sydfynske".

Problemerne fortsætter

De proppede og overfyldte tog rammer de togrejsende, der på skinnerne skal transporteres mellem Svendborg og Odense.

Ifølge pendler Sofie Christlieb er problemet særlig udtalt om morgenen i retning mod Odense.

- De sidste par uger har 7:02-toget været fyldt fra Svendborg, så folk allerede her står op, skriver Sofie Christlieb til TV 2/Fyn.

- Dette resulterer i, at alle folk næsten ikke kan komme ind i toget fra Stenstrup af, uddybber Sofie Christlieb.

Tilbagevendende fejl

De sydfynske tog er ikke de eneste, der har været i problemer i den sidste sommermåned. Også på Vestfyn kæmpede DSB med at opretholde kundepunktligheden.

På strækningen mellem Odense og Middelfart endte kundepunktligheden for august på 70,5 procent. Målet er at nå minimum 82,9 procent.

Og desværre for de vestfynske pendlere er der udsigterne til forbedring lange.

- Togtrafikken over Vestfyn har igen i august været præget af fejl på et sporskifte ved Snoghøj. Det er en tilbagevendende fejl, som Banedanmark vil reparere i løbet af efteråret. Meldingen lyder, at det ikke er en enkel opgave, siger Tony Bispeskov i en pressemeddelelse.