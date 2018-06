DSB om forsinkede tog: - En træls måned

Maj har være en rigtig dårlig måned for passagerer, der benytter DSBs regionaltog på Fyn.

Kundepunktligheden på Svendborgbanen endte i maj måned på 81,2 procent, og det er under det aftalte mål for kundepunktlighed i 2018 på minimum 82,9 procent. Og endnu værre ser det ud på de tidspunkter, hvor der er flest passagerer - i myldretiderne morge og aften.

I myldretiderne har kundepunktligheden været på 74,5 procent i morgentravlheden og 59,1 procent om eftermiddagen.

- Maj måned har på godt dansk været en træls måned, hvor togdriften har været udfordret af flere forskellige forhold, der har påvirket driften og givet forsinkelser. Blandt andet fordi der var mange rejsende, der skulle til Heartland festival. Derfor standsede alle tog i Kværndrup, hvilket gav forsinkelser for de øvrige rejsende på den store ankomstdag den 31. maj, siger Tony Bispeskov, informationschef i DSB, i en pressemeddelelse.

Måneden også været præget af flere signalfejl og tekniske fejl på tog, der har givet forsinkelser.

Tallene viser også, at 12,6 procent af kunderne kom frem inden for 5,59 minutter. Det vil sige, at 93,8 pct. af kunderne på Svendborgbanen i maj måned var fremme inden for seks minutter i forhold til køreplanen.

Historisk varme gav forsinkelser på Vestfyn

Maj måneds kundepunktlighed for togene over Vestfyn endte på 65,5 procent og er dermed et godt stykke under målet på minimum 82,9 procent.

- Det har været en måned med historisk høj varme, som også har betydet mange fejl på signaler og sporskifter - særligt et sporskifte i Snoghøj har givet mange forsinkelser, siger Tony Bispeskov.

I maj måned endte kundepunktligheden for dagens to myldretider på henholdsvis 64,8 procent om morgenen og 52 procent om eftermiddagen.