Sms-stemmerne tikker ind: Du kan afgøre, hvem der får to millioner kroner

Over 16.000 brugere havde onsdag morgen afgivet deres stemme på sms til sundhedsforskningsprojektet "Et sundere Syddanmark", og deadline nærmer sig.

Hvis man vil have indflydelse på hvilke forskningsprojekter, der skal have del i to millioner kroner, skal man afgive sin stemme inden klokken 19.15 onsdag aften, hvor afstemningen lukker.

Fem projekter ud af 405 står tilbage. De fem projekter vil hver især forske i:

Sammenhængende forløb i ældreplejen

Adhd

Hudkræft

Gigt

Svangerskabsforgiftning

To millioner på højkant

I alt er to millioner forskningskroner fra Region Syddanmark stillet på højkant ved "Et sundere Syddanmark". Det projekt, der får flest SMS-stemmer bliver belønnet med én million kroner. Anden- og tredjepladsen får henholdvis 600.000 og 400.000 kroner til deres forskning.

Pengene kommer fra Region Syddanmark, der hvert år afsætter penge til forskning. I 2018 havde regionsrådet afsat i alt 45 millioner kroner til sundhedsområdet fordelt på forskellige puljer.

"Et sundere Syddanmark" skal udbrede kendskabet til den forskning, der foregår på alle regionens sygehuse. Der bliver ikke kun forsket på Odense Universitetshospital og i psykiatrien, men også på både Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt.

Finaleshow sendes direkte

Forskningsprojektet med flest sms-stemmer kåres ved et finaleshow på SDU i Kolding onsdag klokken 18.20. Showet bliver streamet på Facebook og tv2fyn.dk og sendt på TV 2/Fyn og TV Syd.

De to værter er Pernille Kjær Nielsen fra TV 2/Fyn og Dorte Callesen fra TV SYD.