Zoo invaderet af zombier: Du kan nå at blive skræmt fra vid og sans endnu

Odense Zoo er i efterårsferien blevet invaderet af zombier. Det er en ganske særlig zombievirus, som gør, at zombierne kun er aktive i Zoo fra klokken seks om aftenen.

Zombier er døde mennesker, men hvordan det lige hænger sammen med zoologisk have, det er der en ganske simpel forklaring på.

- Det er også lidt underligt at have zombier i Zoo, men vi kan ikke gøre for, at vi bliver invaderet af sådan en zombievirus, den kommer jo bare lige pludselig. Vi er så heldige, at lige med den her virus, der kommer de kun ud om aftenen efter klokken seks, så i løbet af dagen hele efterårsferien, der er der ikke løse zombier, forsikrer Bjarne Clausen, der er direktør i Odense Zoo.

De mange zombier holder til i et specifikt zombie-område, så mindre børn og sarte sjæle godt kan undgå dem. Odense Zoo anbefaler selv, at man er 13 år eller mere, hvis man skal prøve kræfter med at møde zombierne.

Hænderne op - zombier væk

Det er Dystopia Entertainment, der har ansvaret for zombierne. Arrangør Jonas Vásquez Bøgh garanterer, at alle får en god oplevelse med zombierne.

- I sidste ende skal alle jo have en god oplevelse. Zombierne er instrueret i, hvor tæt de må gå på publikum. Zombierne er også instrueret i at kigge på gæsternes kropssprog. Nyder de det, synes de, at det er sjovt, leger de katten efter musen, eller er folk så bange, at man skal holde sig væk fra dem, siger Jonas Vásquez Bøgh.

Bliver oplevelsen alt for meget, så rækker du begge hænder over hovedet, og så går zombierne væk med det samme.

Odense Zoo arbejder på at finde en kur, og skal du være med til at hjælpe med at befri zoo for zombierne, så kan du nå det endnu. Sidste chance er på lørdag.