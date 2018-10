Det tredje spor kommer: Du sparer fem minutter hver dag

Det tredje spor på Fynske Motorvej fra Nørre Aaby til Odense Vest er på vej. Det vil spare fynboerne fem minutter hver dag viser nye tal fra transportministeriet.

De fem minutter kan også omsættes til 19 timer årligt.

Indtil videre udvides motorvejen kun med et tredje spor fra Nørre Aaby til Odense Vest. Der forhandles stadig om at få resten af strækningen fra Odense Vest og videre østpå med.

Erik Christensen fra Socialdemokratiet, der er medlem af folketinget, er ikke synderligt begejstret for besparelsen. For problemet rykkes bare længere østpå.

- Om de holder i kø ved Vissenbjerg eller inde ved Odense, det tror jeg, folk er ligeglade med, siger Erik Christensen fra Socialdemokratiet, der er medlem af Transportudvalget.

- Det kan lyde som meget at skulle investere 1.8 milliarder kroner, men i forhold til infrastrukturen, der er det altså ikke mange penge, og det vil simpelthen være torskedumt ikke at gøre det og få det sidste spor på strækningen, uddyber Erik Christensen.

Logikken mangler

Siden 2010 er der kommet mange flere biler på Fynske Motorvej. Trafikken er steget med 25 procent siden 2010.

- Når SDU og OUH er færdigbygget, så er der 50-60.000 mennesker yderligere, der skal flyttes frem og tilbage i det område. Det giver bare endnu mere trængsel på motorvejen. Så derfor er det jo endnu et argument for, at vi skal have det sidste stykke med, siger Erik Christensen.

Henning Johnsen fra Aarup pendler hver dag på strækningen. Han er glad for, at motorvejen udvides og at han sparer fem minutter, men han kan ikke se logikken i, hvorfor det ikke er hele strækningen.

- Det er en god idé. Der er mange, der kører over Fyn til daglig, men jeg kan ikke se logikken i, hvorfor man kun udvider til Odense Vest. Der er lige så mange problemer efter Odense Vest og indtil Svendborgmotorvejen, siger Henning Johnsen.

Ifølge ham, vil de tre spor på hele strækningen sikre både bedre humør og færre ulykker.

- Det vil betyde, at der vil være mindre surhed om morgenen. Folk er sure og kører tæt, så kommer der uheld, fordi der ikke er plads til alle folk, siger Henning Johnsen.

Udfordring at fastholde arbejdskraft

De fem minutter man sparer med udvidelsen af Fynske Motorvej kan Jytte Reinholdt, der er direktør for Fynsk Erhverv, godt se er gavnlige. Men hun ser også udfordringer, hvis ikke strækningen bliver udvidet til Østfyn.

- Det er en udfordring at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Alene omtalen af Fynske Motorvej gør, at virksomheder på Vestfyn har svært ved at tiltrække arbejdskraft, fordi man dagligt risikerer at hænge i kø.

For hende er konsekvensen tydelig.

- Hvis vi antager, at der ikke findes midler til at udvide den sidste del af strækningen, så vil trafikken strande til ude i vest. Så rykker problematikken ind til Odense, siger Jytte Reinholdt.

Udsigterne til udvidelsen med et tredje spor på Østfyn er stadig usikker.

- Råderummet til offentlige investeringer er på nuværende tidspunkt begrænset, og derfor er mulighederne for at igangsætte nye projekter, som eksempelvis en udvidelse af motorvejen på Østfyn, indskrænkede, siger transportminister Ole Birk Olesen.

- I regeringen vil vi øge rammen til offentlige investeringer efter 2020, og motorvejsudvidelsen på Østfyn kan dermed indgå i prioriteringerne på lige for med andre infrastrukturprojekter i Danmark, hvor det vil kræve, at der findes tilstrækkelige midler til finansiering af udvidelsen samt et politisk flertal til at prioritere pengene til projektet, uddybber transportministeren.