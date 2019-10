Gulvtæpper, jernrør og en indkøbsvogn: Dykkere tager skraldet i Bogense

Søndag var der gang i en anderledes gang rengøring i Bogense.

De lokale søspejdere fra Bogense havde fået 12 dykkere fra tre sydfynske dykkerklubber på besøg for at samle skrald på bunden af Bogense Havn.

- Vi har mest fundet affald. Gulvtæpper og jernrør og sådan noget. Og en enkelt indkøbsvogn, siger Martin Høeg Larsen, der er formand for dykkerklubben Delfinen i Svendborg.

Dykkerne var inviteret til Nordfyn for at hjælpe søspejderne med at få deres miljømærke. Spejderne selv hjalp til ved at slæbe det affald, de 12 dykkere samlede ind.

- Vi vil altid gerne hjælpe med at samle skrald og skrammel op fra havbunden, siger Martin Høeg Larsen

3,5 kubikmeter skrald

Der var nok at tage fat på for de 12 dykkere. Dagens fangst endte på 3,5 kubikmeter skrald, som blev samlet op fra havbunden. Og det er populært hos den lokale havnefoged Thomas Fløjborg-Lading.

- Jeg synes jo, det er fantastisk, at vi kan lave et samarbejde med en dykkerklub, og så kommer de og renser havnen for gammelt affald. Så er der jo ikke nogen, der støder kølen mod en indkøbsvogn eller noget i den dur, siger han.

I maj var dykkerne i aktion i Svendborg Havn, hvor på en time kunne fylde en hel container med cykler og indkøbsvogne, fra havets bund.

- Der er jo ikke andre, der gør det. Vi er dem, der har muligheden for at gøre det, siger Martin Høeg Larsen.

Ren havn

Selvom det blev til 3,5 kubikmeter skrald efter oprydningen i Bogense Havn, så var Martin Høeg Larsen faktisk positivt overrasket over mængden af skrald på bunden.

- Vi har fundet mindre, end vi havde regnet med. Sidst vi var ude at dykke i en havn var i Svendborg, og der var rigtig meget affald, og det er, som om Bogense havn er meget renere, siger han.

- I Svendborg har vi fundet mange cykler og sådan noget, og det har vi næsten ikke set her. Så her er det mere, hvad der kommer fra bådene, lystsejlere og fiskere - hvad de taber af redskaber. Det er den forskel, der har været, siger han.

Søspejderne i Bogense får mandag overrakt deres miljømærke efter havneoprydningen.