Er der bomber om bord? Dykkere undersøger formodet bombefly fra Anden Verdenskrig

Søværnets Dykkertjeneste dykker tirsdag syd for Langeland for at undersøge vraget af et formodet bombefly, som ligger på havbunden.

- Der er nogle civile dykkere, der har fundet et flyvrag syd for Langeland. Der går rygter om, at der ligger nogle bomber. Vores hovedopgave er, at vi skal dykke ned for at se, om der er nogen af bomberne, der er der, og så skal de flyttes lidt og bortsprænges, siger Lars Møller Pedersen, der er orlogskaptajn og chef for Søværnets Dykkertjeneste, til TV 2/Fyn.

I september kom det frem, at bombeflyet, der formentlig er fra Anden Verdenskrig, var blevet fundet i Langelandsbæltet.

Sprængfarlig ammunition

Det har siden været forbudt at dykke, sejle og fiske i området, fordi Forsvaret ikke ved, om der er sprængfarlig ammunition på vraget.

TV 2/Fyn har fra morgenstunden tirsdag været med Søværnets Dykkertjeneste om bord på dykkerskibet Søløven.

Søværnets Dykkertjeneste løser Forsvarets maritime ammunitionsrydning. Det vil sige, at dykkerne undersøger forliste skibe eller nedstyrtede fly.

Samtidig har dykkerne til opgave at håndtere de tusindvis af miner, der fortsat ligger i de danske farvande.

På tirsdagens opgave er der i alt 24 personer fra Søværnet af sted, heriblandt 12 dykkere. Søværnet vurderer, at der er minimal risiko for, at eventuelle bomber om bord på flyet eksploderer, men dykkerne har selvfølgelig foretaget en række sikkerhedsforanstaltninger.

Muligt amerikansk bombefly

Søndag den 15. september om morgenen fik Søværnet en anmeldelse om det opsigtsvækkende fund. Det er endnu ikke bekræftet, hvad der ligger på bunden af Langelandsbæltet.

- Vi er interesseret i at vide, hvad det er for et fly. Vi har nogle indicier, der siger, at det nok er et amerikansk fly, som blev brugt til strategiske bombninger i Europa og andre steder under Anden Verdenskrig, fortæller Lars Møller Pedersen.

Hvis der er tale om et amerikansk bombefly, kan det ikke udelukkes, at piloten ikke er nået ud af flyet, inden det styrtede i havet syd for Langeland.

Er det farligt?

Søværnet har grundigt undersøgt, hvad der kan forvente dykkerne på havbunden.

- Vi regner ikke med, at bomberne er armeret. De sidder under flyveren. Sådan en bombe virker ved, at når den forlader flyveren, er der en lille vinge, der begynder at dreje rundt. Når den har drejet et vis antal gange rundt, er bomben armeret og er klar til at springe, siger Lars Møller Pedersen.

- Da den har siddet under flyveren, da piloten ramte vandet, er vores forudsætninger, at bomberne ikke er nået at armere.

- Nej, vi har vores uddannelse, så vi er trænet til det her. Det er ikke mere farligt end normalt, fastslår Lars Møller Pedersen.