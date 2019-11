Købmænd frygter: Dyre cigaretter kan betyde butiksdød

Øgede afgifter på cigaretter kan få alvorlige konsekvenser for lokale købmænd. Det frygter Nærbutikkernes Landsforening, der er bange for, at prisstigningerne vil ramme de små butikker i udkantsområderne, som er særligt afhængige af cigaretsalget.

- Det vil nok betyde, at en del mindre butikker må lukke, siger Asger Møller Christiansen, der er formand for Nærbutikkernes Landsforening i Region Fyn.

Regeringen planlægger at hæve afgiften på cigaretter med 25 procent, men Nærbutikkernes Landsforening håber ikke, at man får held til at føre planen ud i livet. Det bliver også meldingen, når foreningen torsdag skal mødes med Erhvervsudvalget på Christiansborg for at drøfte forslaget om prisstigninger.

- En stor del af kioskernes og nærbutikkernes omsætning er netop tobaksvarer, og selvom de ikke tjener store penge på dem, så hjælper de med at få kunder ind i butikken, som så køber andre ting, fortsætter Asger Møller Christiansen.

Nye regler koster

Hvis det nuværende forslag om at hæve afgiften på cigaretter bliver vedtaget, vil det betyde, at en gennemsnitlig pakke cigaretter kommer til at koste i omegnen af 50 kroner. Samtidig planlægger regeringen at pålægge forhandlere et udstillingsforbud, så tobaksvarer skjules og bliver sværere at få øje på i butikkerne.

Det vil få alvorlige konsekvenser for købmændenes indtjening, mener Asger Møller Christiansen.

- For en almindelig, lille nærbutik er det i hvert fald halvdelen af omsætningen, der er på tobaksvarer, siger han.

Handler om folkesundhed

Ifølge Sundhedsstyrelsen er rygning den enkeltfaktor, der har den største negative indflydelse på danskernes helbred. Hvert år dør 13.600 personer for tidligt alene på grund af rygning, hvilket er næsten hver fjerde af alle dødsfald.

Ifølge regeringen vil en prisstigning på 25 procent sænke danskernes forbrug af tobak med cirka ti procent. Men selvom Asger Møller Christiansen er enig i, at især unge ikke skal ryge, synes han altså ikke, det er den rigtige vej at gå.

- Stigende priser og forbud af forskellig art har aldrig ført noget godt med sig, det tror jeg ikke på, siger han.

