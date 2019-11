Slagtelov lavet om: Dyrene er blevet lyttet til

Der er godt nyt til de fynske dyreavlere, der ikke vil sende dyrene på slagteri. Fødevareminister Mogens Jensen giver nemlig fra 1. Januar avlere og landmænd mulighed for, at slagtningen af dyr kan foregå på egen gård.

Det er en lempelse af reglerne, der ellers blev præciseret tilbage i sommeren 2019. Her påpegede Fødevarestyrelsen, at der ikke måtte foretages såkaldte gård- eller markslagtninger, medmindre der var tale om en nødslagtning.

En af de avlere, der ikke har villet sende deres dyr til slagtning er Lene Bisgaard Gommesen fra Sybergkvæg.

- Vi var nogle af dem, der var med til at råbe højt i juni, da vi ikke måtte skyde på mark mere. Vi slagter 40 om året, alle på marken. Det har stor betydning for os, og den måde vi håndterer vores dyr på. Vi går meget op i naturpleje og dyrenes velfærd, siger Lene Bisgaard Gommesen.

Stress vil ødelægge kødet

Hos Sybergkvæg går deres skotske højlandskvæg ude året rundt. Lene Bisgaard Gommesen mener, at det ville stresse dyrene, hvis de skulle fanges ind og transporteres, fordi de lever så vildt som muligt.

- Vi sælger 90 procent af vores kød i gårdbutikken, og vi ville ikke kunne se vores kunder i øjnene, hvis vi viste, at dyrene var sendt på et slagteri, siger Lene Bisgaard Gommesen.

Hun er ikke i tvivl om, at det ville gå ud over kødets kvalitet og smag, hvis dyrene skulle stresse i deres sidste tid.

- Uanset hvad så tror jeg på, at man altid kan se eller smage en forskel. For et dyr der har været stresset udgiver en masse endorfiner, og stresshormoner kan man måle i kroppen helt op til seks måneder efter, siger Lene Bisgaard Gommesen.

Dyrene er blevet lyttet til

I en pressemedelelse på ministeriets hjemmeside pointerer minister Mogens Jensen, at slagteriet har ansvaret for, at både dyrevelfærd og hygiejne er i orden, når landmanden vælger gårdslagtning.

- Det vigtigste har for mig været, at de landmænd, som ønsker at slagte deres dyr på gården, får mulighed for det, uden at vi går på kompromis med fødevaresikkerheden, siger Mogens Jensen.

Den nye mulighed er udviklet i samarbejde med branche- og interesseorganisationer.

- Vi er meget glade for, at ministeren har lyttet til os, og ikke mindst på dyrenes vegne, da det i sidste ende er dem, der er blevet lyttet til, siger Lene Bisgaard Gommesen.