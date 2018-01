Dyrere fjernvarme: Også de større fynske byer risikerer prisstigninger

Fjernvarmeforbrugerne i de store byer på Fyn bliver formentlig også ramt af markante prisstigninger. I Assens kan forbrugerne se frem til prisstigninger på op mod 20 procent, svarende til 2000 kroner for en almindelig husstand.

Men tusindvis af fjernevarmeforbrugere i de større byer, blandt andet her i Assens kan se frem til stigninger på

op mod 20 procent.

Selvom vindmøllen står stille ved varmeværket i Assens, får forbrugerne alligevel grøn strøm og varme. For der skovles træflis ind i den ene ende af værket, og ud kommer fjernvarme og strøm.

- Vi producerer grøn og bæredygtig fjernvarme til 3300 husstande, og vi producerer også elforbruget til samtlige 3300 husstande. Hvis de husstande også havde en el-bil og kørte 20.000 kilometer om året, så kunne vi også dække elforbruget til det, siger Marc Roar Hintze, der er administrerende direktør i Assens Fjernvarme.

En væsentlig grund til, at de kan det, er, at Assens Fjernvarme har haft sikkerhed for en fast pris på deres strøm. Den ordning stopper 1. januar 2019, og en ny ordning, der skulle erstatte den gamle, udløber til maj 2019. Med andre ord: De statslige tilskud forsvinder. og det får betydning for Assens Fjernvarme.

- Ja, i værste fald vil vi miste omkring seks millioner kroner om året, og en anden konsekvens vil være at vi ikke mere producerer grøn og bæredygtig el på biomasse, siger Marc Roar Hintze.

Store prisstigninger til næste år

Som TV 2/Fyn fortalte søndag, kan forbrugerne ved en lang række små decentrale kraftvarmeværker se frem til store stigninger i varmeprisen fra næste år. Det gælder blandt andet i Ejby, hvor de 800 kunder kan se frem til en stor stigning fra 1. januar.

- I dag betaler man 10.000 kroner per husstand, og det vil koste 14.000 kroner for et standardhus på 130 kvadratmeter, som bruger 18 megawatt timer, fortæller Brian Ottosen, der er bestyrelsesmedlem ved Ejby Fjernvarme.

Også i nabobyen Gelsted kan forbrugerne i 400 husstande se frem til en pæn stigning i fjernvarmeprisen. En gennemsntilig forbruger betaler i dag omkring 16.000 kroner om året. En pris, der siger til næsten 20.000 kroner.

- Det tror jeg ikke, vores forbrugere er tilfredse med, siger Gregers Hovgaard, bestyrelsesmedlem i Gelsted Fjernvarme.

Store varmeværker kan blive tvunget til at hæve prisen

Men det er ikke kun de små værker, der kan blive tvunget til at hæve prisen. Det gælder også en række større værker, der bruger biomasse som brændsel.

De biomassefyrende kraftvarmeværker kan få et tilskud på 15 øre per kilowatt time oveni el-spotprisen, men den ordning udløber altså i maj 2019.

Fjernvarme Fyn, med 65.000 husstande som kunder, forudser også at skulle hæve prisen, hvis tilskudsmulighederne forsvinder.

Udover at Assens Fjernvarme kan blive nødt til at stoppe med at producere grøn strøm til elnettet, vil det også få betydning for deres varmekunder.

- I værste fald vil det her komme til at koste omkring 2000 kroner mere om året for en standard husstand i Assens, siger Marc Roar Hintze.

En gennemsnitlig hustand betaler i Assens betaler i dag 9.600 kroner i varme om året.