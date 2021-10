Din benzin er dyrere end længe - og intet tyder på, at prisen er på vej ned

Det er OPEC, organisationen af olieeksporterende lande, der sidder på størstedelen af verdens olieproduktion og dermed har mulighed for at regulere oliepriserne ved enten at pumpe mere eller mindre olie op fra undergrunden.

Ifølge Wall Street Journal og flere andre medier blev OPEC+, som består af en endnu større gruppe olieproducerende lande, herunder Rusland, mandag enige om at holde sig til deres nuværende plan for olieproduktion – på trods af appeller om at skrue op for oliehanerne fra blandt andet USA's præsident Joe Biden.

- Jeg har svært ved at se dem åbne mere. Man sidder i en kattepine i USA og Europa, siger Søren Kristensen om OPEC+'s produktionsplaner.

Samtidig påpeger cheføkonomen, at olielandene frygter en fjerde coronabølge på verdensplan, der endnu engang kan sætte dem i en situation, hvor de står med så meget olie på hænderne, at prisen falder markant.

Ingen positiv udsigt

Samtidig peger Søren Kristensen på, at den høje oliepris peger ind i flere af de overophedningstendenser, vi ser i økonomien i øjeblikket.

Olieprisen rammer nemlig langt bredere end billisterne. Mange produktionsvirksomheder bruger olie, og en højere oliepris vil også betyde dyrere fragt for både skibe og lastbiler, hvilket også rammer pengepungen indirekte.

- Det gør alting dyrere, og det suger købekraft ud af forbrugerne.