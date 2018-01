Dyrlæge advarer: Dødelig virus i udbrud

Den dødelige virus bornavirus har ramt flere fugle på Fyn.

Tre papegøjer fra fuglehjemmet Cherwoods Fuglehus på Nordfyn har mistet livet til den dødelige bornavirus.

Nu advarer dyrlæge fra Borreby Dyreklinik i Odense, Jesper Brinkmann, om virussen, der også kan ramme mennesker, hunde og katte.

Man kan desværre ikke gøre så meget. Når først fuglen er smittet, kan den ikke komme af med det igen Jesper Brinkmann, dyrlæge

- Det er en virus, der rammer nervesystemet og især de neuroner, der går ned til mave/tarm-systemet. Det vil sige, at fuglen kan blive ved med at spise, men at tarmsystemet er lammet, så den ikke kan optage føden, forklarer han til TV 2/Fyn.

Dyrlægen understreger dog, at lige netop den type af bornavirussen, der har ramt papegøjerne i Cherwoods Fuglehus, ikke kan smitte hverken mennesker eller andre dyr.

- Den type, der rammer her, er avian bornavirus. Den findes også ved hunde, katte og andre dyr, men den type, der er tale om her rammer papegøjefugle, fortæller Jesper Brinkmann.

Gode råd

Ifølge dyrlægen er der intet at stille op, hvis først fuglen er smittet.

- Man kan desværre ikke gøre så meget. Når først fuglen er smittet, kan den ikke komme af med det igen, siger Jesper Brinkmann.

Flere fugle kan være raske smittebærere, ligesom mennesker kan overføre virussen fra en fugl til en anden.

Derfor har dyrlægen en række råd til fugleejere.

- Hvis man er ude og møde andre fugle, er det en god idé at gå i bad og skifte tøj, inden man går ud til sine egne fugle. Hvis man køber fugle, anbefaler vi altid, at man tager dem i karantæne i minimum tre måneder, og så er det altid en god idé at få dem testet i løbet af den karantæneperiode, siger Jesper Brinkmann.

De typiske tegn på smitte er vægttab. Senere hen kan fuglen få kramper og svært ved at holde balancen. Samtidig vil fuglens appetit stige, fuglen kan kaste op, og der vil formentlig være ufordøjede frø og kerner i afføringen.