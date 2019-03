Dyrskuechef Gitte Bech scorer drømmejob

- Jeg tror, jeg skal lave alt. Jeg er jo ansat som daglig leder, lægger Gitte Bech ud.

Det er lidt et drømmejob. Jeg er selv hestepige. Og selvom det er væddeløbsheste det her, og jeg selv beskæftiger mig med dressur privat, så lugter det af hest. Gitte Bech, daglig leder, Fyens Væddeløbsbane.

De fleste fynboer kender hende som chef for Det Fynske Dyrskue. Men efter et rekordlavt besøgstal sidste år stoppede hun som dyrskuechef.

1. marts satte hun sig i stolen som daglig leder hos Fyens Væddeløbsbane.

- Det er lidt et drømmejob. Jeg er selv hestepige. Og selvom det er væddeløbsheste det her, og jeg selv beskæftiger mig med dressur privat, så lugter det af hest, siger Gitte Bech.

Galop- og travløb

Som daglig leder bliver opgaverne alsidige.

- Det er i bund og grund et meget frit job. Jeg skal jo bare sørge for, at butikken kører. Vi havde for eksempel en stor løbsdag i søndags med en flot omsætning, mange gæster og gode heste, siger Gitte Bech og fortsætter:

- Og det er jo det, der er min opgave. Jeg skal sørge for, at væddeløbsbanen bliver ved at være et sted, der kan tiltrække både gode heste og publikum.

Fyens Væddeløbsbane er en af ni baner i Danmark. Banen i Odense afholder både trav- og galop-løb. Dog flest travløb. Fordelingen er 80/20 til travløbene.

Læs også Fra musik til dyr: Ny dyrskuechef skal stoppe tilskuerflugt