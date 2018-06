Dyrskuets sikre hit: Kælegrise der snart bliver til flæskesteg

Børnene er ellevilde med de søde kæle- og væddeløbsgrise. Men de ender som flæskesteg efter dyrskuet.

Der bliver jublet og hujet, klappet og kælet i den ene ende af Det Fynske Dyrskue.

Grisevæddeløb og de små kælne grissebasser på otte uger trækker børn i stimevis forbi det lille aflukke med smågrise og de legesyge væddeløbs-sprintere.

De små basser er lige så kloge, hvis ikke klogere end hunde, og de nyder at løbe rundt på den intermistiske bane til stor jubel fra de mange børn.

Nogen har snydt og trænet på forhånd, oplyser Mikkel Dreyer fra Fyns Landboungdom.

Han har været med til at arrangere væddeløb de seneste syv år.

- Jeg ved, at der er nogen, der træner grisene på staldgange. Det er primært Ringstedgaard, ved jeg.

Det er racerne dyroc og yorkshire, der spæner rundt på banen.

Læs også Agnes og tusindvis af børn indtog dyrskuet: - Jeg skal i hvert fald ikke have kød i aften

Der er klogere end hunde

I følge Mikkel Dreyer er det grisene selv, der har motivation til at spæne rundt. Det er ikke noget, de skal tvinges til.

- Det kommer helt naturligt, at de vil fremad, siger han.

De fleste væddeløbsgrise er en tand ældre end klappegrisene.

- Jeg vil næsten påstå, at grisene er klogere end hunden. Allerede fra helt små ved de, hvor de skal rode for at få mad og skjul, og de bygger rede fra de ikke er ret gamle.

De små grise, der kommer fra SSP-bestande, skal more sig, mens de er på dyrskuet.

- Når dyrskuet er overstået, bliver de slagtet. Det sker af sikkerhedsmæssige grunde på grund af faren for smitsomme sygdomme. Alternativet er at nogen køber dem, men det har vi ikke haft held til at finde, siger Mikkel Dreyer.