E coli-bakterier fundet i vandet fra fynsk vandværk

Kog vandet, inden du drikker det. Meldingen er klar til forbrugerne, der får deres vand fra Skårup Vandværk. Der er fundet e coli-bakterier i vandet.

En rutinemæssig kontrol på Skårup Vandværk har fundet e coli-bakterier i vandet. Derfor anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at man koger vand til drikkevand og husholdning.

Vandværket er lukket ned, mens alle rør skylles igennem. Det har endnu ikke været muligt at finde en forklaring på forureningen.

Svendborg leverer vand

Mens vandværket i Skårup kæmper med at få bakterierne ud, så sørger Svendborg Vand for vand til forbrugerne under Skårup Vandværk.

Det vides ikke, hvornår forbrugerne under Skårup Vand igen kan drikke vandet uden at koge det.

Der blev fundet 2 E. coli bakterier per 100 milliliter vand. Der skal nu tages nye prøver af vandet.

- Alt er under kontrol. Vi regner med, at det er en enlig svale, men vi får nogle prøver på det i morgen, siger Frede Jensen, der er formand for Skårup Vandværk.

