E-colibakterier fundet i badevand på Fyn

Du bør nøjes med solbadning og holde dig fra vandet, hvis du planlægger en strandtur til Christiansminde Strand i Svenborg. I dag fik Svendborg Kommune nemlig svar fra en vandprøve, som blev taget i mandags, som viser, at der er et for højt indhold af e-colibaktierier i badevandet.

- Vi har netop i dag fået resultatet af analysen. De viser desværre et for højt indhold af e-colibakterier. Derfor fraråder vi badning ved stranden, forklarer landskabsarkitekt Peter Møller fraSvendborg Kommune.

Da der ikke findes en prøve, som straks viser niveauet af e-colibakterier i vandet, er det først i dag, man er blevet opmærksom på problemet.

Peter Møller har ingen forklaring på, hvorfor der er et for højt indhold af e-colibakterier ved den populære strand.Onsdag er der blevet taget nye prøver af badevandet, som kommunen forventer at få svar på på fredag.

- Så forventer jeg, at den viser, at der igen kan bades ved Christiansminde Strand, eftersom der normalt ikke er problemer med e-colibakterier ved stranden. Det må have været en punktforurening, og med strømmen i Svendborgsund vil der ske en naturlig udskiftning af vandet, sige Peter Møller.