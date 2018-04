E-sport: - Det er lige som nikotin, man bliver afhængig

Selv om e-sport dyrkes af en overvægt af drenge, så har stadig flere piger har kastet sig ind i e-sportens og gamingens univers. En af dem er 20-årige Isabella Bondo fra Odense.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers (DGI) årlige medlemsopgørelse omfatter for første gang også antallet af e-sportsmedlemmer i klubberne.

I alt spiller 2.105 børn, unge og voksne over hele Danmark Counter-Strike, Fifa og andre computerspil i foreningsregi. Heraf er de 98 piger og kvinder.

Men en stor del af e-sporten - eller gamingen - foregår fortsat i hjemmene, og stadig flere af gamerne er piger.

En af dem er 20-årige Isabella Bondo fra Odense.

Isabella Bondo læser på HF, men hele fritiden bruger hun computeren.

- Det er mega hyggeligt at spille med mine venner og bare side og snakke med dem hele dagen. Det er mega sjovt, siger Isabella Bondo.

Menuen står på World of Warcraft, League of Legends og Call of Duty sammen med vennerne på nettet.

- Jeg har en hel vennegruppe, som jeg aldrig har mødt i virkeligheden. Jeg ved ikke, hvor gamle de er, men der er en, der er i fyrrene og har børn, og så er der nogle, der er lidt yngre end mig, fortæller Isabella Bondo.

Har spillet siden hun var 9 år

Selv om Isabella Bondo kun er 20 år, så har hun allerede spillet i mere end halvdelen af sit liv.

- Jeg begyndte at spille, da jeg var omkring ni år. Det var der, det virkelig gik i gang, fortæller Isabella Bondo

Når Isabella Bondo ikke gamer går fritiden med at lægge videoer på youtube-kanalen BellaStyle14. Her har hun mere end 10.000 abonnenter. Men selvom YouTube og gaming fylder rigtigt meget, er det lige nu kun en hobby.

- For mig er det bare en hobby lige nu. Det ville være mega fedt, hvis jeg kunne leve af det. Men så skal man også være virkelig god, siger Isabella Bondo.

Men gaming vil hun ikke slippe, selv om hun har prøvet.

- Jeg har haft pauser på omkring et år i World of Warcraft, men så er jeg bare begyndt at savne det så meget, at jeg er begyndt igen. Så jeg vil nok spille resten af mit liv, siger Isabella Bondo.

- Jeg tror bare, at man bliver afhængig af det, lidt som nikotin. Man bliver afhængig af at spille, siger Isabella Bondo.