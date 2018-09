Ed Sheeran-billetter ulovligt til salg for 6.500 kroner - og de kan være ugyldige

Tusindvis af Ed Sheeran-fans sad torsdag i timelange køer for at sikre sig billetter til den britiske megastjernes koncerter i Tusindårsskoven næste sommer.

På internettet kan man dagen derpå finde billetter flere steder til de eftertragtede koncerter til 6.500 kroner stykket. Normalprisen er 705 kroner.

Det er ulovligt at sælge koncertbilletter til overpris, og hvis du alligevel anskaffer dig en billet, der er næsten ti gange dyrere, risikerer du at blive afvist ved indgangen.

- Billetreglerne er noget strammere, end de er normalt. Hvis du køber en billet til overpris, kan vi på ingen måde garantere, at den er gyldig, siger Ticketmasters talsmand for koncerterne i Tusindårsskoven, John Fogde, til TV 2/Fyn.

Det siger loven Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne oprindelig er erhvervet for, medmindre der foreligger en aftale med arrangøren. Se mere

Strenge krav kommer fra Ed Sheerans folk

Årsagen er, at Ticketmaster følger retningslinjer fra Ed Sheerans folk, der er vant til at arrangere koncerter med skrappere krav ved indgangen i britens hjemland.

Som det står på billetterne, skal koncertgæsterne følges ad og vise billed-id i indgangen.

- Når du skal ind til koncerten, skal du ved indgangen være sammen med den person, hvis navn står på billetten. Ellers kommer man ikke ind, siger John Fogde.

Det betyder, at hvis du har købt fire billetter, skal du følges med de tre andre, du har købt billet sammen med.

Det betyder samtidig også, at hvis du køber billetter - ulovligt eller ej - af nogle af de 86.000 gæster, der var så heldige at få billet, skal du være opmærksom på, at du skal følges med den oprindelige køber. Hvis du køber billetten på nettet, er det ofte en person, du ikke kender.

Billetkøber skal vise billed-id

Når du kommer frem til indgangen, skal du fremvise billed-id, og det er altså køberen af billetten, der skal det.

John Fogde erkender, at det kan give ventetid ved indgangen, når 43.000 Ed Sheeran-fans skal gennem billetkontrol og sikkerhedstjek på vej ind i Tusindårsskoven på omtrent samme tidspunkt.

- Hvis der kommer 43.000 mennesker, ti minutter før koncerten starter, bliver der kø ved indgangen. Vi skal nu kigge på, hvad vi skal gøre for at løse det, siger John Fogde.

Muligt opvarmningsband

Koncertarrangøreren skal bruge det næste stykke tid til at finde ud af, hvordan man sikrer, at alle - med gyldig billet - kommer ind og hører verdensstjernen.

Ved sommerens Guns N’ Roses-koncert på Dyrskuepladsen i Odense blev der arrangeret to opvarmningsbands, hvoraf det ene var et topnavn i form af den britiske rockgruppe Manic Street Preachers.

På den måde valgte tusindvis af koncertgæster at tage ud på Dyrskuepladsen tidligere på dagen og derved blev presset ved indgangen mindsket.

- Hvordan det bliver i praksis, kan jeg ikke sige endnu, siger John Fogde.

En potentiel opvarmningskoncert tidligere på dagen vil dog umiddelbart ikke gøre det lettere for billetkøbere, der skal følges med flere andre.

Få navnet på billetten lavet om

Kommer man ikke ind, hvis man ikke følges med den, hvis navn står på billetten?

- Hvis vi følger reglerne, så nej.

Hvis man allerede nu kan sige, at man ikke følges med køberen af billetten, kan man høre Ticketmaster, om der er hjælp at hente.

- Kontakt eventuelt Ticketmaster, og hør, om du kan få lavet navnet på din billet om, siger John Fogde.

De to Ed Sheeran-koncerter finder sted 27. og 28. juli i Tusindårsskoven i Odense.