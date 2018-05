Efter 12 dage med sommervejr: Regn i weekenden

En tør og varm fredag bliver afløst af en weekend med lidt dryp fra den ellers skyfrie himmel.

Det er efterhånden ved at være hverdag for fynboerne, at vejret viser sig fra sin sommerlige side. Og fredag bliver ingen undtagelse.

Alt tyder nemlig på, at årets 12. sommerdag kan komme til at falde fredag, hvor temperaturerne lokalt kan blive helt op omkring de 25 grader.

- Vi er vågnet op til endnu en smuk dag med fuld sol, der nærmest blænder i øjnene. Som det ser ud nu, vil der flere steder i landet komme temperaturer omkring de 25 grader, som er den meteorologiske grænse til sommer, siger Mette Wagner til Ritzau.

Men det bliver ikke hele fredag, der byder på blå himmel og sommervarme. Faktisk kommer der i løbet af eftermiddagen flere skyer på himlen, som vil sætte en dæmper på solens stråler.

Dryp i weekenden

Fredagen kommer ikke til at afspejle, hvordan vejret i weekenden kommer til at arte sig.

Weekenden kan nemlig komme til at byde på regn- og tordenbyger fra en himmel med skyer. Det vil derfor også komme til at være lidt koldere, end det ellers har været de seneste dage.

Der er altså et spinkelt håb for de haveejere og landmænd, for hvem regnen ville være utrolig kærkommen efter mere end to uger uden nedbør.

Et område med lidt koldere luft i de højere luftlag trækker ind over Sydskandinavien, og det er det, der giver fynboerne dryp fra foroven. Det skriver TV 2 Vejret.

Det gør luften ustabil og kan give regn rundt omkring i landet navnlig i løbet af eftermiddagen både lørdag, søndag og mandag.

Varme og tørke vender tilbage

Bare fordi der kommer lidt regn i weekenden, så er det ikke ensbetydende med, at varmen og tørken bliver væk fra det fynske.

Faktisk så vender det sommerlige vejr tilbage efter weekenden. Temperaturerne kan allerede fra tirsdag blive over 25 grader igen.