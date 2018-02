Efter afslag: Her må kæmpeskilte godt være i trafikken

I Odense er der forskel på, hvor der må opsættes store lystavler. Her kan du få et overblik over, hvor skiltene gerne må være i trafikken

Fyns Politi har afslået Odense Håndbolds forslag om opsætning af en lysskærm på taget af idrætshallen i Odense.

Afslaget beror blandt andet på, at det ikke er forsvarligt at placere skærmen i et trafikeret vejkryds, fordi det afleder trafikanternes opmærksomhed fra trafikken.

TV 2/Fyn har med hjælp fra Facebook-brugere lavet en oversigt over lystavler på Fyn, som er blevet placeret steder, hvor trafikken er tung.

Læs også Fynske motorvej: Grønne skilte afhjælper trafikkaos

Blommenslyst, Odense

Reklamesøjlen ved Blommenslyst ligger i øjenhøjde på vejen ind mod det centrale Odense. Det kan virke forstyrrende for nogle trafikanter, som særligt synes, at lyset fra tavlen er skarpt.

Lystavlen ved Blommenslyst er placeret i krydset på vej ind mod byen. Foto: Ole Holbech

- Hvorfor må der så stå en lige i krydset i Blommenslyst? Den vej er da pænt trafikeret. Der er sgu knald på, når den lyser op i mørket, skriver Flemming Haugstrup på Facebook.



Banegårdspladsen, Odense

I hjertet af Odense er en lysskærm placeret et sted, hvor det vrimler med trafik. Flere Facebook-brugere har kommenteret tavlens placering.

Lystavlen på Banegården er placeret tæt på Fyens Stiftstidende. Foto: Ole Holbech

- Endnu mere kan man undre sig over tilladelsen til skærmen hos Fyens Stiftstidende, skriver John G. Pedersen.

- Der er da om nogen steder trafik, tilføjer Bjarne Lindberg Jørgensen.

Disse er blot nogle af de kommentarer, der er blevet skrevet på Facebook.

Middelfartvej/Ringvejen

Lysskærmen er monteret på taget af en rød villa, og placeringen på hjørnet, hvor trafikken også kan være tung, er uhensigtsmæssig, mener en Facebook-bruger

På hjørnet af Middelfart/Ringvejen ses lystavlen på en rød villas tag. Foto: Ole Holbech

- Latterligt, hvad med den på hjørnet af Middelfartvej og ringvejen? Tror nok den er mere trafikeret end Højstrupvej, skriver Keld Møller Johansen.

OK-tanken, Nyborg

Ved motorvejen i Nyborg er der placeret en kæmpe oplysningstavle, som kan vække uforsvarlig opsigt, mener en anden Facebook-bruger:

Der er kommet en kæmpe lystavle ved OK-tanken i Nyborg, hvilket dog ikke ses på billedet. Foto: Ole Holbech

- Hvad så med den lysreklame som man har opsat ved OK-tanken i Nyborg. Den er vel 35 meter høj, lige ud til motorvejen - er den ikke farlig, spørger Birger Kristiansen.

Odense Idrætspark

På baggrund af politiets høringssvar får Odense Håndbold ikke tilladelse til at opsætte lysskærmen over idrætshallen. Formålet med skærmen skulle have været at oplyse om arrangementer og aktiviteter i hallen. Samtidig skulle skærmen på 15,35 gange 1,92 meter vise reklamer.

Odense Idrætspark på en Høstrupvej. Foto: Ole Holbech

- Så trafikeret er Højstrupvej altså heller ikke, og Idrætshallen ligger pænt tilbagetrukket fra vejen, så det handler måske mere om at finde en brugbar undskyldning for at sige nej, skriver Flemming Blom Petersen.

Læs også Skilteskoven springer ud: Hvorfor er lygtepæle forbeholdt cirkusartister og folkevalgte?