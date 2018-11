Efter afsløringer af muligt mandatsvig: Assens Kommune lukker ned for Teori U

Der bliver ikke indkøbt flere kurser, foredrag eller uddannelsesforløb i ledelsesteorien Teori U på socialområdet i Assens Kommune.

Den samlede kreativitet omkring personkredsen er bestemt bekymrende Henrik Juul Kjær, Velfærdsdirektør, Assens Kommune

Sådan lyder beskeden nu fra kommunens velfærdsdirektør, Henrik Juul Kjær.

- Jeg kan sige, at vi kommer ikke til at investere yderligere i Teori U.

Meldingen kommer efter, at TV 2/Fyn for nylig kunne fortælle, hvordan det private konsulenthus Ankerhus via forretningsmæssige relationer til Tina Bue Frandsen over en årrække tjente flere hundrede tusinder af kroner på at videresælge Odense Kommunes interne kurser til private kunder.

Den daværende indehaver af samme konsulenthus, Bent Engelbrecht, var ellers hyret ind til et kompetenceudviklingsforløb i Assens Kommune.

Kompetenceforløbet blev dog aldrig til mere end et enkelt oplæg.

- Efter oplægget fra Bent Engelbrecht har der ikke været behov for yderligere introduktion til teori U. Lige nu er fokus i stedet at stabilisere vores enheder efter en økonomisk udfordrende periode.

Har TV 2/Fyns afsløringer af forbindelser mellem jeres institutionsleder, Tina Bue og Bent Engelbrecht haft betydning for jeres beslutning?

- Det er klart, at det har haft en betydning for os som kommune, siger Henrik Juul Kjær.

Tina Bues forretningspartner overtog kontrakten

Assens Kommune blev trukket ind i sagen om ulovlig handel med kurser i foråret.

Dengang kunne TV 2/Fyn fortælle, at Tina Bue Frandsens svoger, som i dag er ansat som leder på socialområdet i Assens Kommune, ad flere omgange havde forsøgt at engagere Tina Bue Frandsen til at undervise sine medarbejdere i ledelsesteorien Teori U.

Det på trods af, at han blev stoppet i samme ulovlige kursushandel i sin tidligere stilling som institutionsleder i Kerteminde Kommune.

Hvem er Ankerhus? Konsulenthus siden 1979.

Stiftet af tidligere ejer og direktør i firmaet, Bent Engelbrecht.

Drives i dag af en ny ejer, som ikke har været involveret i samarbejdsaftaler med Odense Kommune.

Assens Kommune lukkede kontrakten mellem de to nære familiemedlemmer.

Svogeren entrerede derefter - og med kommunens velsignelse - den tidligere indehaver af konsulenthuset Ankerhus, Bent Engelbrecht, til overtage det planagte forløb.

TV 2/Fyns seneste afsløringer af tætte bånd mellem Tina Bue Frandsen og Bent Engelbrecht, som over flere år havde adgang til store avancer på videresalg af Odense Kommunes interne kurser, har også vakt bekymring i Assens Kommune, erkender velfærdsdirektøren.

- Det har ikke været noget godt forløb samlet set. Det vil jeg gerne vedstå. Den samlede kreativitet omkring personkredsen er bestemt bekymrende, siger Henrik Juul Kjær fra Assens Kommune.

Samarbejde mellem Tina Bue og Bent Engelbrecht overdraget til politiet​

​Odense Kommune færdiggjorde for nylig en intern undersøgelse af Tina Bue Frandsen, som udover sine 24 år som byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Odense, har været ansat i Odense Kommune som institutionsleder, chefkonsulent og kontorchef.

Netop samarbejdet med Bent Engelbrecht om videresalg af kommunens kurser i den periode, hvor Tina Bue havde ansvar for kommunens kursusvirksomhed som henholdsvis chefkonsulent og kontorchef førte til, at Odense Kommune besluttede at overdrage sagen til videre efterforskning ved Fyns Politi.