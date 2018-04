Efter anmeldelse af voldtægt: Alle gæster på diskotek blev fotograferet

En 17 årig kvinde anmeldte fredag nat, at hun var blevet voldtaget på diskotek Temabar i Middelfart. Fyns Politi rykkede hurtigt ud, og i løbet af to timer blev alle gæsterne fotograferet.

Klokken 01.30 natten til lørdag anmeldte en 17-årig kvinde, at hun var blevet voldtaget. I følge Fyns Politi forklarede kvinden, at hun kort forinden var blev voldtaget på Temabar i Havnegade i Middelfart.

Klokken to mødte politi og teknikkere frem på diskoteket, hvor der blev lavet tekniske undersøgelser og beslaglagt videoovervågning. Samtidig fik politiet taget billeder af alle gæsterne, der var på disktoteket mellem klokken to og fire.

- Vi gjorde det for at få dokumentation for, hvem der har været på stedet og for eventuelt senere at kunne bruge materialet sammen med kvindens forklaring, fortæller politikommissær Jack Liedecke fra Fyns Politi.

40 lod sig fotografere

Fyns Politi kan dog ikke fotografere gæsterne mod deres vilje. Derfor blev kun gæster, der havde givet samtykke fotograferet.

- Jeg vil tro, at vi har taget 30 til 40 billeder, og kun ganske få af gæsterne ønskede ikke, at vi tog et foto af dem, siger Jack Liedecke.

Det er sjældent, at politiet foretager massefotografering, men det er dog sket før, fortæller Jack Liedecke.

Efter anmeldelsen havde Fyns Politi kontakt til kvinden og hendes forældre, men lørdag var hun for påvirket af situationen til at kunne blive afhørt.

- Vi forventer snarest at foretage en afhøring af kvinden, og så må vi se, om fotografierne kan hjælpe os i efterforskningen, siger politikommissæren.

