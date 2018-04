Efter dødstrusler: - Det er blevet lettere at skrive de mest forfærdelige ting

I Odense Kommune bliver alle sager med trusler systematisk givet videre til Fyns Politi. Politikerne bliver forberedt på, hvordan de skal håndtere trusler.

I en video på Facebook er en 52-årig mand kommet med dødstrusler mod flere odenseanske byrådsmedlemmer, heriblandt rådmand Susanne Crawley (R).

Manden i Facebook-videoen, der tidligere er dømt for trusler mod rådmanden, er blevet varetægtsfængslet i fire uger. I det kommunale kan man mærke, at det er blevet lettere at fremsætte trusler i den offentlige debat, fortæller Stefan Birkebjerg Andersen, der er stadsdirektør i Odense Kommune.

- Desværre konstaterer vi en vis forråelse af den offentlige debat generelt. Det er blevet lettere at sidde hjemme og på en Facebook-streng eller en kommentar-streng til et medie at skrive de mest forfærdelige ting om mennesker, der er folkevalgte og arbejder i demokratiets tjeneste, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

Trusler videregives til politiet

Derfor gør Odense Kommune en indsats for at forberede politikerne på, hvordan de skal håndtere situationer som den, hvor Susanne Crawley og resten af byrådet bliver truet på livet.

Alle sager med trusler bliver sendt videre til Fyns Politi, der håndterer sagen.

- Når folkevalgte eller ansatte i kommunens tjeneste bliver udsat for konkrete trusler, oversender vi det omgående og systematisk til politiet, forklarer Stefan Birkebjerg Andersen.

Crawley: Mine børn læser truslerne

Susanne Crawley fortæller til TV 2/Fyn, at det ikke kun er hende, det går ud over, når hun bliver truet på livet.

- Det berører mig at se, hvordan min mand reagerer. Jeg har også børn, som skal læse og se det her. Det svære er, hvor bange man skal være. Indtil videre har jeg valgt ikke at være bange, siger Susanne Crawley.

02:17 Se hele interviewet med Susanne Crawley. Luk video

Brian Dybro (SF) blev ligesom Susanne Crawley nævnt i videoen på Facebook. Han erkender, at politikere skal kunne tåle mere end andre, men dødstrusler er langt over grænsen.

- Man skal kunne tåle rigtig meget som politiker - særligt i en offentlig debat. Man skal også kunne tåle, at der bliver gået hårdt til én på holdninger og argumenter. Man skal aldrig nogensinde finde sig i at blive udsat for trusler. Det er at gå langt over grænsen, fortæller SF’eren.

01:26 Brian Dybro blev nævnt i Facebook-videoen. Video: Masoud Jafari Pouia Luk video

Rådmand: Jeg bliver bange

Den nyvalgte konservative byrådspolitiker Søren Windell (K) blev ikke nævnt i videoen. Alligevel erkender han, at han blev bange, da truslen kom mod hele byrådet.

- Jeg bliver egentlig lidt bange, når jeg ser sådan noget. Det er ubehageligt at se, at byrådet på den måde bliver truet, og politikernes blod skal flyde i gaderne. Det er ikke sjovt, forklarer den konservative rådmand.