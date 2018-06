Efter drukneulykke i sø: Vi skal kigge på sikkerheden

Fredag aften druknede en ung mand i den fynske Davinde Sø. Nu vil sekretariatsleder for Tarup-Davinde arealerne kigge nærmere på sikkerheden.

En 19-årig mand afgik fredag aften ved døden ved en drukneulykke i Davinde Sø i det sydøstlige Odense. Det har nu fået John Juul Henriksen, der er sekretariatsleder for Tarup-Davinde arealerne, hvor søen ligger, til at tage sikkerheden omkring søen op til overvejelse.

- Det her er en anledning til at evaluere, om der er noget, som vi skal gøre anderledes ved Davinde Sø, fortæller han til TV 2/Fyn lørdag.

En flok unge mennesker, der alle kendte hinanden, var fredag aften samlet ved søen og alt tydede på, at en kammerat til den 19-årige på et tidspunkt i leg skubbede ham i vandet fra en bro.

Kammeraten vidste dog ikke, at den unge mand ikke kunne svømme, og ud fra politiets afhøringer af de resterende venner ved søen, så vidste de heller ikke det.

Men da de blev opmærksomme på, at deres ven ikke selv kunne komme op af vandet, bjærgede de ham ind til kanten og ringede 112.

Trods ihærdigt forsøg på at genoplive den 19-årige mand lykkedes det ikke de tilkaldte ambulancepersonale og lægen, og den unge mand afgik ved døden.

Davinde Sø er en populær badesø i Odense. Foto: Nicolaj Pedersen

En populær badesø

Sekretariatslederen for Tarup-Davinde arealerne fortæller, at der nu afventes en rapport fra Fyns Politi om sagen. Derefter vil John Juul Henriksen tage kontakt til politiet, beredskabsmyndighederne, badevandsmyndighederne i Odense Kommune og Trygfonden for at se, om der er noget at gøre for at undgå situationer, som det der skete fredag aften.

- Der er jo ingen, der er interesseret i, at der sker sådan noget her ved vores badesø, slår han fast.

Men er den overhovedet sikker nok at bade i?

- Det er jo et godt spørgsmål, for det var den jo ikke i går. Men helt generelt så er grusgravsøerne jo dybe søer, fortæller John Juul Henriksen og fortsætter:

- Men vi har jo rigtig mange mennesker, som bader dernede hver eneste dag både helt inde ved vandkanten, i lavvandszonen til børn og hele søen rundt.

Og derfor mener lederen også, at der skal kigges på sikkerheden ved søen:

- Når der sker sådan noget, som det der skete igår, så kan vi jo godt tænke, om vi kunne blive endnu skarpere og om der skal skiltes mere med advarsler om, at det er dybt her. Men det må vi jo kigge på.