Bølgebrydere på vej: Efter flere års hed debat skal Eriks Hale nu kystsikres

Kystsikringen på Eriks Hale ved Marstal har længe været et varmt emne på Ærø. Sagen tog igen fart, da ukendte personer i vintermånederne sidste år opsatte ulovlig kystsikring ved indersiden af Eriks Hale.

Kystsikringen er lavet med nedhamrede pæle med grantræer imellem.

Den interimistiske kystsikring med grantræer skal nu fjernes. Foto: Ole Holbech / TV 2/Fyn

Den flere hundrede meter lange sandodde er kendt for de små badehuse, som pryder turistplakater for øen. Men de små huse har i efterhånden flere år været truet, og hvis havet for alvor får fat og for alvor gennembryder Eriks Hale, kan det true Marstal Havn.

Derfor har Ærø Kommune nu besluttet at give tilladelse til kystsikring af Eriks Hale i form af fem bølgebrydere i sten.

Her skal de fem bølgebrydere placeres. Foto: Rapport fra Ærø Kommune

Opstillingen af de fem bølgebrydere er betinget af flere forskellige ting. Blandt andet er tilladelsen kun gældende i de næste 15 år, og der må ikke foretages ændringer eller udvidelser af det opførte anlæg uden kommunens tilladelse.

Samtidig er tilladelsen også betinget af, at den midlertidige kystsikring med juletræer bliver fuldstændig fjernet.

Kommunen understreger i afgørelsen, at tilladelsen bortfalder, hvis vilkårene ikke bliver overholdt.

Kræver ikke miljøvurdering

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Svendborg har også truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, og projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljø- eller konsekvensvurdering.

Det er for borgere og andre interessenter muligt at klage over de to kommunale afgørelser frem til 15. juli. En klage skal ske digitalt via klageportalen på naevneneshus.dk.