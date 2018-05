Efter flere afsløringer: Venstre vil undersøge sagen om Tina Bue

Nu vil Venstre selv undersøge sagen om Tina Bue Frandsens virke og gerninger, da hun var leder af det tidligere kursuscenter Phønix, som hørte under Odense Kommune.

Venstre i Odense går ind i sagen om Tina Bue Frandsen og hendes tid som leder af Phønix.

- Vi vil gerne have svar på, om der ligger flere ting end det, I (TV 2/Fyn, red.) har fundet frem til. Om der er flere steder, hvor der er blevet misbrugt penge, om man har brugt kommunale steder i højere grad end det, der er blevet fremlagt, for hvis der er det, så synes jeg efterhånden, vi begynder at komme ud i en sag, der er ret alvorlig, siger byrådsmedlem for Venstre Christoffer Lilleholt.

Phønix er en tidligere kursusenhed, der hørte under Odense Kommunes borgmesterforvaltning. Den åbnede i 2014 og lukkede i maj 2017.

Tina Bue Frandsen, som indtil 2013 var byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Odense, var leder for centret, men stoppede, da det lukkede i 2017.

Arbejdsmail til privat brug

Det er kommet frem, at Tina Bue i sin tid som leder af Phønix sideløbende har haft et privat selskab, der solgte de samme kurser i ledelsesteorien "Teori U", som også blev udbudt af Phønix.

Hun brugte sin arbejdsmail i sit private firma, hvilket ikke stemmer overens med god adfærd i det offentlige, vurderer en ekspert i ansættelsesret.

Desuden blev der afholdt en konference under Phønix i august 2016, hvor Tina Bues søster og svoger fik udbetalt et honorar på 5.000 kroner hver for at stå for workshops, og det er i strid med forvaltningslovens inhabilitetsregler, slår en ekspert fast, omend han ikke vurderer det til at ligge i den grove ende.

Det er de sager, der gør, at Venstre nu selv vil undersøge sagen nærmere.

- Derfor har vi sendt nogle spørgsmål til vores stadsdirektør og borgmesterforvaltningen, som vi skal have uddybet. Hvis de ting, som I har lagt frem, er sande, så må man sige, at der er blevet misbrugt offentlige kroner i en grad til egen vinding i eget firma, og det er ikke noget, vi på nogen måde kan stå inde for, siger Christoffer Lilleholt.

Modstand mod Phønix

Phønix blev i sin tid lukket, da der skulle findes besparelser i borgmesterforvaltningen i Odense Kommune. Dengang var Venstre fortalere for, at stedet blev lukket. Siden har Tina Bue Frandsen ikke været ansat i kommunen.

Kan du forstå, hvis nogen stiller spørgsmålstegn ved, at I roder op i en sag, der egentlig er slut, fordi Phønix grundlæggende er lukket ned, og Tina Bue har forladt kommunen?

- Hvis man kigger på sagens alvor, så er der nogle ret slemme ting i det her. Og hvis vi ikke som politikere, som øverste organ i Odense Kommune, tager det alvorligt, når der sker sådan nogle ting - uanset hvilket årstal det er sket i - så synes jeg ikke, vi er vores ansvar voksent, siger Christoffer Lilleholt.

Socialdemokratiet: En dårlig sag for Tina Bue

Tim Vermund, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet i Odense, tilslutter sig, at sagen skal undersøges i borgmesterforvaltningen. Han mener ikke, at der skal finde nogen former for embedsmisbrug sted i kommunen, uanset hvem det drejer sig om.

- Jeg synes virkelig, at det er en dårlig sag for Tina Bue, og jeg er da også lidt rystet over, at hun som tidligere og erfarent byrådsmedlem ikke kender spillereglerne om, hvad der er professionelt og privat, siger Tim Vermund.

- Jeg kan ikke forstå, at hun har gjort, som hun har. Nu må vi lade embedsværket og juristerne vurdere, hvilke konsekvenser det her skal have, siger han.

