Efter flere beskyldninger om fusk: Nu undersøges kommunale milliontilskud til B1909

Efter gentagne beskyldninger om fusk med kørepenge vil Pernille Bendixen (DF) nu have Odense Kommune til at undersøge Børn- og Ungeforvaltningens milliontilskud til B1909.

På baggrund af den seneste tids anklager om snyd med kørselspenge i Vollsmose fodboldklubben vil Pernille Bendixen (DF) nu have kommunen til at undersøge brugen af alle de kommunale penge, der ender i B1909.

- Når vi som kommune yder tilskud til nogen, så har vi selvfølgelig brug for at vide, hvad pengene bliver brugt på, om de bliver brugt på en ordentlig måde, og der ikke bliver snydt eller fusket med de penge, vi tilfører, siger Pernille Bendixen.

Snyd med skattefrie kørselspenge

Tidligere spillere og trænere har i den seneste tid stået frem i TV 2/Fyn og fortalt, hvordan de som frivillige i klubben er blevet betalt igennem fiktive kørselsregnskaber. Her fik de udbetalt skattefrie kroner for kørte kilometer, som de bare aldrig havde kørt.

Det er blandt andet på baggrund af disse afsløringer, at Pernille Bendixen, der er Dansk Folkepartis medlem i Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune, nu vil have undersøgt brugen af de mange kommunale midler, der igennem årene er strømmet ind i B1909.

For selvom der allerede er sat en undersøgelse i gang i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, så mener Pernille Bendixen, at alle tilskud skal undersøges - også tilskud fra Børn- og Ungeforvaltningen.

- Det er jo en stor rodebutik, og derfor har jeg som ansvarligt byrådsmedlem brug for at finde ud af, om der så er styr på det, siger Pernille Bendixen.

Får millioner i årlige tilskud

B1909 får omkring to millioner i tilskud årligt fra Odense Kommune. Disse penge dækker blandt andet vedligehold af kommunale bygninger, medlemstilskud og integrations- og kriminalitetsforebyggende arbejde blandt børn og unge.

Derudover får B1909 årligt 800.000 kroner for i samarbejde med H.C Andersen Skolen at drive Fodboldskolen for børn i Vollsmose. De kommunale kroner til Fodboldskolen stammer fra Børn- og Ungeforvaltningen - og det er blandt andet disse midler, som Dansk Folkeparti nu vil have undersøgt.

Undersøgelsen af børn- og ungemidlerne møder fuld opbakning hos Venstres Mark Grossman.

- Jeg tror, det er en rigtig god anledning til at få kigget kortene lidt igennem. Nu har Dansk Folkeparti jo også valgt, at de gerne vil have en undersøgelse, og det tilslutter vi os selvfølgelig i Venster, siger Mark Grossman, der er medlem i kommunens Børn- og Ungeudvalg.

- Det er også en fordel for B1909, at de en gang for alle kan få renset luften og få kigget tingene igennem, forklarer Mark Grossmann.

Udvalgsformand: - En rigtig god idé

Børn- og Ungeudvalgets formand, rådmand Susanne Crawley (R), bakker også op om Pernille Bendixens ønske om en undersøgelse af den traditionsrige arbejderklub, der to gange har vundet danmarksmesterskabet, men nu spiller i Danmarksserien.

- Jeg synes, det er en rigtig god idé at få det gjort, fordi man så kan fjerne enhver tvivl om, at pengene ikke bliver brugt til det formål, de er givet. Så det støtter jeg fuldt ud, siger Susanne Crawley.

Rådmanden er dog ikke meget for at snakke om mulige konsekvenser, hvis milliontilskuddet til B1909 ikke er blevet forvaltet efter aftalen.

- De er i god tro tildelt nogle midler, og hvis de ikke bliver brugt efter hensigten, så må vi jo se på, hvad vi vil gøre som udvalg.

- Man kan jo trække støtten

Pernille Bendixen er dog klar til at lade et eventuelt misbrug af de kommunale midler få konsekvenser for B1909.

- Konsekvenserne kunne jo være, at man vælger at trække støtten. Som kommune kan vi jo ikke støtte noget, hvor der fuskes, eller hvor der er rod i butikken, siger Pernille Bendixen.

Hun understreger samtidig, at hun selvfølgelig ikke håber, at det er tilfældet.

- Jeg håber, at B1909 får styr på det, og at vi igen kan tilføre midler med god samvittighed og vide, at midlerne bliver ordentligt brugt, siger Pernille Bendixen.

TV 2/Fyn har tirsdag forsøgt at få en kommentar fra B1909, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.