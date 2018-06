Efter flere ugers tørke: Regn og torden på vej mod Fyn

Søndag kan Vestfyn få regn- og tordenbyger. Sol og varme vender dog tilbage hurtigt igen.

Det er ikke meget regn, der er faldet over Fyn i løbet af maj og juni, og lørdag blev årets 25. sommerdag.

Selv om man på Vestfyn fik nogle få dråber regn lørdag, er der et mere omfattende regnvejr på vej mod Fyn søndag, der i højere grad skulle kunne tilfredsstille landmænd og haveejere.

- Regn- og tordenbyger over store dele af Jylland bevæger sig næsten på langs ad sig selv, og det ser ud til ud på eftermiddagen, at der kommer noget op over Fyn, siger meteorolog Anders Brandt fra TV 2 Vejret.

Søndag får store dele af Fyn langt om længe nogle dråber fra himmelen. Foto: TV 2 VEJRET

Østfyn går fri af regnen

Det er dog kun dele af Fyn, der kan glæde eller ærgre sig over regndråberne søndag.

- Hvis vi skal tro prognoserne, bliver det et overvejende vestfynsk anliggende med regn- og tordenbyger, mens man på den østlige del af Fyn har størst chance eller risiko for at gå fri af området med regn og torden, fortæller Anders Brandt.

Når regnvejret er drevet forbi Fyn i løbet af søndagen, drejer vinden imod nordvest, og det betyder, at det varme, danske sommervejr vender tilbage med solskin, tørvejr og dagtemperaturer omkring 20-22 grader i næste uge.

I næste uge fortsætter sommervejret med tørvejr og 20-22 grader på Fyn. Foto: TV 2 VEJRET