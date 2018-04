Efter fynsk DF-ballade: - Jeg er den eneste, der er loyal

Fynske byrådsmedlemmer fra Dansk Folkeparti har forladt partiet på stribe. Gruppeformanden i Svendborg mener, at hun er den eneste loyale tilbage.

I den kommende uge er det 100 dage siden, de nye kommunalbestyrelser og byråd trådte til. Men balladen i Dansk Folkeparti på Fyn har ikke kun stået på siden det seneste kommunalvalg.

Den har dog nået nye højde efter, at partiet er blevet indehaver af en lidt kedelig landsrekord i kommunalpolitiske mandefald.

Hele otte byrådsmedlemmer har meldt sig ud af partiet. Senest har en DF'er fra Middelfart meldt sig ud.

Men først var den gal i Svendborg. Der har tre ud af fire byrådsmedlemmer forladt Dansk Folkeparti, og dermed er det kun gruppeformanden Dorthe Ullemose, der viser DF-flaget i byrådet nu.

Men hvorfor ser situationen sådan ud i Dansk Folkeparti i Svendborg?

- Det der med, at der er tre, der forlader partiet og en, der bliver ekskluderet, det er sørgeligt, men det handler mere om egoisme, svarer Dorthe Ullemose til TV 2/ Fyn.

- Det handler om, at man tænker mere på sig selv, end man tænker på partiet.

Læs også Partiflugt: Rekordmange fynske DF'ere forlader partiet

00:13 Dorthe Ullemose, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti i Svendborg, mener, at balladen i partiet handler om egoisme. Luk video

Hvorfor mener du, at det handler om egoisme?

- Det er jo medlemmerne i partiet, der vælger bestyrelsen og vælgerne, der vælger en spidskandidat og byrådsmedlem. Og så er vi forpligtiget til at samarbejde, uanset hvad man synes om den ene eller den anden.

Jeg er den eneste, der er loyal overfor partiet. Det er vigtigt, at man kan sige tingene til hinanden, men det skal foregå i et lukket rum Dorthe Ullemose, gruppeformand i Dansk Folkeparti i Svendborg

Historien gentager sig selv

Ifølge Dorthe Ullemose er balladen i Dansk Folkeparti ikke noget nyt. Hun mener, at det er historien om Jens Munk i 2013, der gentager sig.

- I 2013 blev Jens Munk valgt af medlemmerne som spidskandidat i Dansk Folkeparti i Svendborg. Så gik der få måneder, og så ville tre medlemmer ekskludere ham, fordi de ville ind og have hans plads. Der beskyttede jeg Jens, og så gik de ud som løsgængere. Det er det samme, vi ser nu, siger Dorthe Ullemose.

Hun referere blandt andet til, da Jesper Larsen i slutningen af marts valgte at trække sig og blive løsgænger, på grund af utilfredshed med hende, og Morten Sol Petersen, der en uge senere, blev ekskluderet af partiets hovedbestyrelse.

Dermed var der kun Jens Munk og Dorthe Ullemose tilbage i gruppen.

Læs også Efter DF-kaos i Svendborg: - Dorthe Ullemose er tæt på urørlig

Efterfølgende tilbød Jens Munk på et gruppemøde at tage over som gruppeformand for at få standset den interne uro i partiet. Men da Dorthe Ullemose ikke ville slippe rollen, og i protest mod ekskluderingen af Morten Sol Petersen, valgte også Jens Munk at forlade Dansk Folkeparti.

Og dermed er Dorthe Ullemose ene DF'er i Svendborgs byråd.

Kritik er vigtigt

Er du bare uheldig at rende ind i de her kolleger, der ikke kan finde ud af det?

- I et parti skal der selvfølgelig være plads til kritik og uoverensstemmelser - og vi har haft rigtig mange uoverensstemmelser. Men det skal foregå på et lukket møde. Og så skal man prøve at finde ud af tingene, svarer Dorthe Ullemose og fortsætter:

- Der viser det sig endnu en gang, at nogle går i pressen, avisen og på facebook. Der er ingen, der har respekt for hverken partier eller vælgere. Man svigter vælgerne og partiet, og det er en skændsel.

Men kan du ikke risikerer at stå i vejen for partiet?

- Jeg er den eneste, der er loyal overfor partiet. Det er vigtigt, at man kan sige tingene til hinanden, men det skal foregå i et lukket rum, slår Dorthe Ullemose fast.

- Det handler om, at der er nogle, der vil ind og have magt.

Se hele indslaget og interviewet med Dorthe Ullemose her under: