Efter fyringer: Businessguru skal vende skuden

Det er kun tre uger siden, at direktør Jens Haugaard skrev under på opsigelserne til 30 af sine ansatte.

Afskedigelserne fulgte i kølvandet på Vestas neddrosling i Europa. Industrivirksomheden Hydac er nemlig underleverandør til Vestas, så efter flere gode år med millionoverskud og stor vækst, kommer det til at koste Hydac halvdelen af omsætningen.

Hvis du gerne vil til månen, så er sandsynligheden for at komme det større, hvis du er sammen med nogen, som har været der. Jens Haugaard, adm.dir. i Hydac

Blandt andet derfor lancerer virksomheden en ny strategi, som erhvervsguruen Alexander Osterwalder skal være med til at skyde igang. Han er professor og forsker og blandt verdens 50 mest orginale og indflydelsesrige erhvervsfolk. Han er mest kendt for at have opfundet den såkaldte Business model canvas som er et strategisk redskab til virksomhederne i at designe, udvikle, og udfordre deres forretningsmodel.

- Det er kun ved at udfordre os selv, at vi flytter os. Vestas udfordrer os ved at lukke deres produktion ned, så tager vi den udfordring, fortæller administrerende direktør Jens Haugaard.

Kickstart af strategi

Til at kickstarte strategien, The New Beginning, får Hydac tirsdag besøg af Osterwalder til en workshop. Han er rådgiver indenfor innovation af forretningsmodeller og medlem af Thinkers50, som kommer til Odeon i Odense fra den 26. til den 27. september.

65 erhvervsfolk fra både ind- og udland deltager i workshoppen med erhvervsguruen. De kommer blandt andet fra Danske Bank, Lego, og fynske virksomheder som Carl Hansen & Søn møbelfabrik foruden Odense Kommune vil inspireres af Osterwalder.

Til workshoppen med Alexander Osterwlader kommer hver femte af deltagerne kommer fra udlandet Kilde: Hydac

-Jeg glæder mig helt vildt meget til at møde en, som har lavet noget genialt. Hvis du gerne vil til månen, så er sandsynligheden for at komme det større, hvis du er sammen med nogen, som har været der, siger Jens Haugaard.

Verdensberømte teorier

Alexander Osterwalders bøger sælges i millioner af eksemplarer og bliver oversat til 30 sprog. Han står også bag The value proposition canvas, som gør virksomhederne skarpere på kundens behov, vejen ud til kunden og hvordan man skaber mere værdien i varen, så kunderne får lyst til at købe dem.

- Er du nu sikker på, det er det, du har brug for? Vi kommer fra kunden med noget andet, end kunden troede, vi skulle. Man skal forstå sin egen forretning for at forfine og optimere den, der har vi nu gjort i syv forskellige værditilbud til vores kunder, fortæller direktør Jens Haugaard.

Produkter med merværdi

For eksempel fik Hydac udleveret en 200 sider stor beskrivelse fra en kunde, der skulle bruge hydraulikken til en pumpestation til justering af solpaneler.

Det viste sig, at kunden havde store problemer med at installere pumpestationerne i ørkenen, da de blev fyldt med sand. Hydac udviklede produktet og skabte mere værdi til den samme pris.

Hydac har fortsat en omsætning på 125 millioner kroner i vindenergi, marine, eksport og industri og virksomhedens nye strategi bliver præsenteret i koncernen i oktober.

Hele virksomhedens ledelsesgruppe deltager i år på Thinkers50 ligesom sidste år og Hydac har været med til at sponsere konferencen. Det handler ikke om at se resultater på bundlinjen men om værdier.

- Alt skal ikke kunne måles og vejes. Jo overordnet set, men det er ikke noget, jeg har tænkt mig at måle på. Jeg tror på, det er godt for forretningen, for os som mennesker og vi bliver bedre til at udfordre os selv og vores kunder på et oplyst grundlag, siger Jens Haugaard.