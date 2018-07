Efter gentage tyverier: Infrarøde stråler afslører dieseltyve

Odense Renovation glæder sig over infrarøde stråler som et nyt effektivt våben mod dieseltyveri fra renovationsvognene.

Natten til lørdag forsøgte to mænd at stjæle diesel fra skraldebilerne i området ved genbrugspladsen på Snapindvej i Odense.

Men nattens tyveriforsøg af diesel fra lastbilerne er langt fra første gang. For halvanden måned siden var pladsen plaget af gentagne dieseltyverier, og alene i løbet af en enkelt uge blev der tre gange stjålet 300 liter disesel fra lastbilerne.

Det fik Odense Renovation til at undersøge, hvordan man kunne sikre bilerne og pladsen bedre. Efterfølgende blev det blandt andet besluttet at indhegne pladsen trådløst med infrarøde stråler.

Når strålerne brydes går en alarm i gang og en vagt tilkaldes.

De to tyveknægte natten til fredag måtte stikke af fra deres medbragte udstyr.

Og det var tilsyneladende de infrarøde stråler, der natten til lørdag virkede og afslørede de ubudne gæster på genbrugspladsen.

- Det er vi rigtigt glade for. Dieseltyveri koster os ikke blot penge, men også en masse bøvl med at reparere hegn og giver ekstra arbejde for medarbejderne, siger Claus Hammerich, der er kommunikationschef i Odense Renovation.

For at forhindre dieseltyverierne blev det også besluttet at opsætte et bedre hegn, som ikke kan klippes stykker.

Hegn og diesellåse

Så for et par uger siden blev der opsat et såkaldt festivalhegn omkring området, hvor skraldebilerne holder parkeret mellem turene. Løsningen er dog kun midlertidig, indtil hele pladsen har fået samme stærke type hegn, som allerede i dag er omkring selve genbrugspladsen, hvor containerne til genbrug står placeret.

Kommunikationschef Claus Hammerich fortæller, at de også har overvejet at sætte diesellåse på renovationsbilerne.

Det er i første omgang valgt fra, fordi erfaringer andre steder fra viser, at det ikke skræmmer dieseltyvene .

Tyvene borer blot et hul i tanken og henter dieselen derfra.

- Og bagefter ville vi så stå med en reparationsregning på 10.000 kroner per lastbil. Så det er ikke en holdbar løsning, siger Claus Hammerich.

