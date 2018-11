Grå weekend forude: Efter gråt kommer blåt

Det er gråt og koldt, som vi kender det - og det grå vejr fortsætter hen over weekenden.

Fredag morgen er det igen en ret skyet himmel, som fynboerne kan stå op til. Men skyerne holder også lidt på varmen, for skulle der opstå lidt sprækker hist og her, så kan temperaturen godt falde til lige omkring eller under frysepunktet.

Ellers bliver det fynske fredagsvejr i nærheden af tre til fire - måske fem grader enkelte steder, når det er varmest. Sydfyn er de eneste, der umiddelbart står i risiko for nogle små-byger.

Men skyerne bliver over Fyn fredag og i weekenden.

Læs også Sensationen udeblev: Chokstart knuste Marienlysts pokaldrømme mod Brøndby

Dog er der håb forude for at se den blå himmel. Ifølge prognoserne tager skyerne på retræte.

- Vindretningen skifter, og det tager lidt lunere og i hvert fald mere blåt og lyst vejr med til os. Til gengæld betyder det koldere nætter, siger Thomas Mørk fra TV 2 Vejret.