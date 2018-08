Efter Hibba-sagen: Borgmester har fået nok af den grimme tone

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) vil mødes med Hibba Yousef Kilane og Bahadir Demirhan for at sætte fokus på, hvordan vi taler sammen i Odense.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel går nu ind i debatten om, hvordan vi taler til hinanden. I næste uge skal han mødes med Hibba Yousef Kilane og Bahadir Demirhan for at tale om, hvordan man kan holde en god, ordentlig og rummelig samtale.

I løbet af ugen har man kunnet læse på TV 2/Fyns hjemmeside, om Hibba Yousef Kilanes oplevelse i en p-kælder, hvor hun blev overfuset angiveligt på grund af hendes tørklæde. Tidligere fortalte TV 2/Fyn også om Bahadir Demirhan, der også blev overfuset her i Odense. De to sager har sat sine spor hos borgmesteren, der nu tager sagen op.

- De er modige, fordi de står frem. Jeg vil tage en snak med dem, om de måske kan hjælpe med, at vi får sat fokus på at tage den gode samtale med hinanden i Odense, og så må vi finde ud af, hvad vi kan involvere os i, fortæller Peter Rahbæk Juel.

- De fortællinger og det, de har været udsat for, det har gjort dybt indtryk på mig. Det skal ikke være sådan, at når man bevæger sig rundt i byen, så kan man blive verbalt overfaldet, fordi man tilfældigvis har indvandrerbaggrund, siger Peter Rahbæk Juel.

Tonen på sociale medier skal ændres

Det er ikke kun selve oplevelserne, der gør indtryk hos både Hibba Yousef Kilane, Bahadir Demirhan og Peter Rahbæk Juel. Det er også den hårde tone, de oplever på sociale medier efterfølgende.

- Vi kan også se på sociale medier, at tonen skrider, og det skal vi have gjort noget ved. Odense skal være en by, hvor vi taler med hinanden om tingene, også selvom vi er uenige, fortæller Peter Rahbæk Juel.

- Jeg tror på, at der er brug for, at vi som by får sat fokus på det. Odense er en by, hvor omkring 20 procent af befolkningen kommer fra andre steder i verden end Danmark. Så det er ret vigtigt, at vi får talt og kan tale godt med hinanden på kryds og tværs af nationaliteter, siger borgmesteren.

Vil tale med odenseanerne på sociale medier

- Hvis vi skal have et gennemslag, og vi skal have Odense til at rykke sig på den her måde, så er det ret vigtigt, at vi bruger de kanaler, som vi kan. Jeg vil gerne diskutere det her med odenseanerne på sociale medier, og jeg vil også gerne møde odenseanerne i andre sammenhænge, og jeg synes også det er vigtigt, som TV 2/Fyn har gjort, at tage de her ting op og få det debatteret, hvis vi skal lykkes med at få Odense til at tale godt med hinanden, fortæller Peter Rahbæk Juel.

Mødet med Hibba Yousef Kilane og Bahadir Demirhan er i næste uge. Men indtil da, er opfordringen fra borgmesteren klar:

- Jeg synes man skal tage ved lære af de her ting. Det er ikke rart at se, at der står en og overfuser en anden verbalt i en parkeringskælder. Så skal man også tænke over, om man selv har muligheden for at stoppe tingene, inden de eskalerer. Det kan være på arbejdspladsen, i skolen, frokostpausen, i byen med vennerne. Sørg lige for at tænke over, hvad man taler om andre mennesker og ikke mindst, hvordan man taler til andre mennesker, siger Peter Rahbæk Juel.