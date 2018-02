Efter historisk efterlønsflugt: Få melder sig ud af ordningen

A-kasser oplever ganske få henvendelser om at hæve efterlønsbidraget, oplyser HK og 3F. Fagforening advarer mod at tage imod tilbuddet.

I 2012 hævede mere end en halv million danskere deres efterlønsbidrag og meldte sig ud af efterlønsordningen.

Det svarede til halvdelen af dem, der sparede op til efterlønnen.

Den stormflod af henvendelser er udeblevet efter, regeringen i efteråret banede vejen for endnu en runde, hvor man kan hæve sit efterlønsbidrag.

Det har været muligt siden årsskiftet og gælder frem til sommerferien.

I HK har man sendt 58.000 breve ud for at gøre opmærksom på muligheden, men indtil videre har kun 2.000 - svarende til 3,4 procent - hævet efterlønsbidraget, der løber op i 110.000 skattefri kroner, hvis man har indbetalt siden 1999.

Fik halvanden måneds løn

En af dem, der har benyttet sig af muligheden er 35-årige Troels Müller, der er HK-medlem og ansat hos KMD i Odense.

Sammen med sin pensionsrådgiver regnede han på, hvad han kunne få ud af at blive i ordningen, og på grund af modregning er det for lidt. Desuden har han tænkt sig at blive på arbejdsmarkedet til pensionsladeren.

- Jeg har allerede hævet, det jeg har indbetalt. Det svarer til cirka halvanden måneds løn, siger han til TV 2/Fyn.

Ganske få henvender sig

Hos 3F er meldingen den samme. Her har man sendt 60.000 breve ud, mens 1.230 medlemmer har benyttet sig af muligheden for at få efterlønsbidraget udbetalt skattefrit.

- Det er radikalt mindre end i 2012, siger ledelseskonsulent i 3F Lars Preisler.

Hos 3F Østfyn har man også oplevet ganske få henvendelser i forhold til 2012.

- Vi har haft kontakt til cirka 25 medlemmer. Det er ingenting i forhold til 2012, oplyser souschef i A-kassen May-Britt Thomsen.

Tænke dig godt om

Leder af a-kassen i 3F Østfyn, Jens-Arne Hansen, opfordrer dog medlemmerne til at tænke sig godt om.

- Man kan ikke melde sig ind igen, når man først har meldt sig ud. Og bliver man ledig mister man muligheden for at få et seniorjob, ligesom man går glip af en bonus på 161.000 kroner, hvis man fortsætter til pensionsalderen, siger Jens Arne Hansen.

Samme advarsel kommer formanden for HK Midt, Martin Rasmussen med.

- Hvis man går ned med stress eller mister arbejdsevnen skal man have noget at falde tilbage på, men du kan ikke få noget seniorjob og komme ind i ordningen igen. Og samtidig har man hævet pensionsalderen, siger Martin Rasmussen.