Efter juleindbrud: - Man bliver utryg

På Birkelunden på Thurø passer de på hinanden. Også når det er jul, og der er tyve på spil.

- Det er et lille hyggeligt fællesskab, uden at vi løber sammen hele tiden.

Niels Kristian Skov og hans hustru Lise Nytofte Skov bor på Birkelunden på Thurø sammen med 24 andre.

Den 21. december var tre huse på samme vej udsat for indbrud af formentlig samme gerningsmand, der brød vinduer op med et koben.

Lise Nytofte Skov var kun lige taget hjemmefra, da indbrudstyven brækkede et vindue til stuen op. Men fordi hun kun var væk i kort tid, var tyven netop løbet ud af havedøren, og nåede derfor ikke at stjæle noget.

- Det første jeg gjorde var, at løbe hen til alle naboerne, hvor der ikke var nogen hjemme, og gå rundt om deres huse. Men også til dem der var hjemme, fortæller Lise Nytofte Skov og fortsætter:

- Man bliver jo mere utryg. Jeg tænker, at der er flere der sætter alarmer op nu, siger hun.

Høje indbrudstal i julen

Og de er ikke de eneste fynboer.

I dagene 20. til 25. december morgen klokken 7 i år var der anmeldt 65 indbrud. Samme periode sidste år var der anmeldt 71 indbrud.

Der blev anmeldt 29 indbrud den 24. december på Fyn. Sidste år var tallet 23.

Fyns Politi holder i år ellers et særligt godt øje med personer, der kendt for indbrudskriminalitet. Politiet tjekker, om de er bag tremmer, eller om de er på fri fod. Hvis de er på fri fod, kan det være at politiet kommer forbi og hilser på, fortæller vicepolitiinspektør Per Lydiksen Laursen fra Fyns Politi.

- Besøget går ud på at at fortælle personen, at vi er her og vi holde øje med dig, siger Per Lydiksen Laursen.

Fyns Politi har også gennemført skærpede patruljer i områder, hvor der statistisk set har været mange indbrud.

- Der har vi bedt patruljerne om at være ekstra opmærksomme og blive i nogen bestemte områder, siger Per Lydiksen Laursen.

Andre huse fik stjålet ting

Men politiets indsats gjorde altså ikke, at de slap for indbrud på Birkelunden på Thurø.

Selvom Niels Kristian Skov og Lise Nytofte Skov ikke fik stjålet noget, var det ikke tilfældet hos de to andre husstande på Birkelunden. Her blev der blandt andet stjålet smykker.

Men ifølge Niels Kristian Skov, er der én ting, man skal huske på:

- Det er jo værre, hvis der sker personskader - det ville være det allerværste. Det er heldigvis kun ting, siger han.