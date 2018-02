Efter kampvalg: Radikale har fundet spidskandidat til Folketinget

Mandag aften fandt medlemmerne i Radikale Venstre deres spidskandidat til Folketinget.

Det bliver den rutinerede, tidligere minister, Rasmus Helveg Petersen, der frem mod folketingsvalget skal stå i spidsen for Radikale Venstre på Fyn.

Han vandt ifølge formand for Radikale Venstre Odense, Thorkild K. Maarbjerg, en pæn sejr. Hvor mange stemmer, Rasmus Helveg Petersen slog de øvrige kandidater med, vil partiet ikke oplyse.

Læs også Radikal profil i hård kamp om at blive spidskandidat

I alt stillede fem politikere op til kampvalget, og Radikale Venstre valgte at pege på Rasmus Helveg Petersen som førstekandidat, Camilla Hersom som nummer to og den unge Anne Skau Styrishave, der lige netop ikke klarede sig ind i byrådet i Odense ved kommunalvalget i november, som nummer tre.

- Det bedste vi kan stille med

Det var en tilfreds formand, der efter valget kunne offentliggøre partiets kandidater.

- Det er et ualmindeligt stærkt team, og jeg er meget fortrøstningsfuld. Det er to stærke kandidater og unge Anne, der virkelig kan komme i gang, for vi har brug for hendes kræfter. Det er noget af det bedste, vi kan stille med, så jeg er meget glad, fortæller Thorkild K. Maarbjerg til TV 2/Fyn.

Søren Hillers og Kim Lei-Jensen stillede også op, men fik ikke nok stemmer.

Rasmus Helveg Petersen vælger som den første kandidat Fyns største kreds, Odense Syd. Camilla Hersom får Odense Øst, og Anne Skau Styrishave får den mindste kreds, Odense Vest.

I 2015 mistede Radikale Venstre sit fynske mandat i Folketinget, da Camilla Hersom ikke blev genvalgt.

Senest i juni næste år skal der udskrives folketingsvalg.