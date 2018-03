Efter kollision: Containere til fare for andre skibe i Storebælt

Skibene er kollideret ud for den ubeboede ø Romsø nordøst for Kerteminde. Foto: Søren Bidstrup / Ritzau Scanpix

Tidligt tirsdag morgen kolliderede to skibe ud for Romsø i Storebælt. Syv containere faldt ved sammenstødet over bords og generer nu den øvrige trafik.