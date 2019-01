Efter massefyring: Arbejdsgivere i kø for at kapre smede

De fynske industri-virksomheder skriger på dygtige metalarbejdere.

Det mærkede smedene hos den fynske producent af vindmølledele Aluwind i Ringe straks, da virksomheden 4. oktober valgte at lukke produktionen på Fyn og fyre 99 ansatte.

Det kom som et chok for os allesammen. Vi anede ikke noget om det. Det er jo ikke bare 100 mand, der bliver fyret. Det er 100 familier, der kommer i klemme. Jesper Clemmesen, klejnsmed, Claus Andersen Rustfri Stål, Odense

- Det kom som et chock for os allesammen. Vi anede ikke noget om det. Det er jo ikke bare 100 mand, der bliver fyret. Det er 100 familier, der kommer i klemme, siger Jesper Clemmesen, der er uddannet klejnsmed og arbejdede hos Aluwind indtil fyringen.

Men frustrationerne varede altså kun kort.

Fyresedlen, Jesper Clemmesen modtog om torsdagen, blev nemlig erstattet af en ny kontrakt allerede dagen efter hos Claus Andersen Rustfri Stål i Odense.

- Vi har rygende travlt og mangler konstant dygtige rustfaste klejnsmede. Så da jeg hørte, at Aluwind skulle lukke produktionen i Ringe, så ringede jeg selvfølgelig straks rundt, fortæller Lars Jensen, der er direktør hos Claus Andersen Rustfri Stål.

Han nåede at ansætte fem mand på få dage.

- Sådan er det jo. Den enes død, den andens brød, og i dag fortryder jeg faktisk, at jeg ikke ansatte to mere, mens jeg var i gang. Men det turde jeg alligevel ikke på det tidspunkt siger, siger Lars Jensen, som står i spidsen for en virksomhed på 65 mand.

Og nu er det næsten for sent.

Kimede Metal Sydfyn ned

For Lars Jensen var ikke den eneste, der drog på rov, da nyheden om lukningen i Ringe kom ud. Det fortæller Freddy Knecht, formand hos Metal Sydfyn, der organiserede Aluwinds metalarbejdere.

- I det samme meddelelsen tikkede ind af døren, havde vi allerede fem virksomheder, der henvendte sig til os for at få kontakt til vores fyrede medlemmer. De ville sikre sig, at arbejdskraften ikke forsvandt ud af regionen, siger Freddy Knecht.

I alt 99 ansatte hos Aluwind modtog en fyreseddel i forbindelse med lukningen af produktionen. Af dem var 35 organiseret hos Metal Sydfyn, og i dag er kun tre stadig ledige. Resten har fundet nyt job.

- De fleste af os har faktisk allerede fundet et job, så det er gået godt, bekræfter Jesper Clemmesen, mens han indstiller laserskæreren på sin nye arbejdsplads i Odense.

Faktisk fandt smedene så hurtigt nyt arbejde, at det blev en udfordring for Aluwind. Virksomheden blev tvunget til at fremskynde nedlukningen af produktionen, fordi arbejdskraften forsvandt hurtigere end ventet.

- Over 90 procent af de medarbejdere, som er stoppet i dag, de er allerede videre i anden beskæftigelse, bekræfter direktør i Aluwind, Ole Vestergaard Rasmussen.

95 ledige smede i Odense

Riften om Aluwinds smede betyder dog ikke, at der er rift om alle slags smede. Det fortæller Lars Hansen, der er formand for Metal Odense.

I øjeblikket oplever han stor ledighed blandt det, man kalder sorte smede, altså smede som arbejder i almindeligt stål. Det skyldes ifølge Metal-formanden primært, at Bladt, der har brugt mange sorte smede, ikke længere producerer på Lindø.

- Lige nu har jeg 95 ledige smede her i Metal Odense. Men det er sorte smede. Vi har også nogle ledige skibsbyggere og rørsmede imellem.

Til gengæld genkender Lars Hansen manglen på rustfaste klejnsmede. Altså smede, som kan arbejde i rustfast stål.

- Ja, dem stjæler virksomhederne fra hinanden. Der er også stor efterspørgsel på de af vores medlemmer, som er industriteknikere, som kan CNC, værktøjsmagere, bus- og lastvognsmekanikere og automatikteknikere, siger Lars Hansen.

Aluwinds smede arbejdede med rustfast stål, og derfor er efterspørgslen på dem altså stor.

Men kunne man så ikke bare omskole de mange ledige sorte smede?

- Jo, det kan man godt, men det kræver nogle bevillinger. For sådan en omskoling kan ikke gøres på bare seks uger. Vi er oppe på mellem 20 og 25 uger. Så kommunerne skal spytte i kassen. Vi gjorde det faktisk med succes, dengang Lindø lukkede. Men dengang havde vi også globaliseringspuljen at gøre det for, siger Lars Hansen.

MHI Vestas søger folk igen

Tilbage på Aluwind er det altså også primært smedene fra Aluwinds produktion, der beviselig har hjaft succes med at komme i nyt arbejde.

Aluwind fyrede nemlig også en gruppe 3F-organiserede medarbejdere. Men 3F-erne arbejder primært på lageret. Og mens produktionen allerede er afviklet, så lageret altså stadig i drift. Derfor stopper mange af de fyrede lagermedarbejdere først til april.

Hos 3F Østfyn er uddannelsessekretær Tim Vermund dog fortrøstningsfuld.

- Jeg sad på virksomheden i tre dage og havde samtaler med vores medlemmer. Vi hjælper dem med CV og muligheder for efteruddannelse. Jeg er ikke bekymret for, om vores folk finder nyt arbejde. De er dygtige og har stor erfaring inden for industri og lager.

Freddy Knecht, formand, Metal Sydfyn.

Og den slags kompetencer er der hårdt brug for i øjeblikket, bemærker Tim Vermund. Han noterer sig blandt andet, at MHI Vestas på Lindø igen søger nye folk med netop de kompetencer, mange af hans medlemmer har.

Nedlukningen af Aluwinds produktion er i mål til sommer. Til den tid vil der være en lille lagerfunktion i Ringe. Og desuden en række kontorfolk i administrationen på kontoret i Odense.

Men for Jesper Clemmesen er alt det altså fortid nu. Han har nyt arbejde hos Claus Andersen Rustfri Stål i Odense.

Han er videre.

- Ja, jeg føler faktisk, jeg har været her i længere tid end de to måneder indtil nu. Så jeg er godt tilfreds, siger Jesper Clemmesen.