Efter nedtur: OB giver gratis adgang til Superliga-kamp

OB søger efter support. Derfor giver Odense-klubben gratis adgang til alle ved den kommende Superliga-kamp.

Odense Boldklub har brug for al den støtte, som klubben kan få. Derfor giver OB klubbens fans gratis adgang til den kommende Superliga-kamp mod Vejle Boldklub søndag den 26. august.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Klubben giver dog kun billetten til kampen. Besøgende må selv sørge for transporten til og fra Vejle Stadion, hvor kampen spilles.

Klubben foreslår, at fans og andre interesserede rejser sammen via tog. Der er tale om en tur arrangeret af fanklubben De Stribede. Du kan læse mere om den tur på Facebook.

OB håber, at fansene kan være med til at give Odense-klubben sæsonens første Superliga-sejr. Derfor giver klubben alle interesserede gratis adgang til kampen.

For at udnytte den gratis adgang skal man møde op ved udebaneafsnittet på Vejle Stadion. Udebaneafsnittet er benævnt afsnit K.

Gode odds

Seneste Superliga-opgør mellem OB og Vejle var i 2009. Her løb OB med sejren og et slutresultat på 5-0. Siden da har de to hold spillet mod hinanden i kampen om DBU-pokalen i 2016. Også her gik OB med sejren.

OB har ikke tabt til Vejle siden maj 1998. De to hold har dog heller ikke spillet mange kampe i løbet af de seneste ti år. Vejle har nemlig ikke spillet i Superligaen.

Kampen mellem OB og Vejle sparkes i gang klokken 14 på søndag.