Efter omdiskuteret salg: Fire millioner kroner til direktør

Direktøren for biogasselskabet NGF Nature Energy, Ole Hvelplund, får omkring fire millioner kroner som godtgørelse efter salget af selskabet.

Fire millioner kroner. Det er cirka, hvad Ole Hvelplund, der er direktør for biogasselskabet NGF Nature Energy, får i forbindelse med salget af virksomheden.

Godtgørelsens beløb møder kritik fra Carsten Kudsk (DF). Han er kommunalbestyrelsesmedlem og 1. viceborgmester i Nyborg Kommune og stemte imod salget af Nature Energy, da Nyborgs byråd skulle tage stilling til, om det ville sælge eller ej.

- Jeg synes, det er alt, alt, alt for meget. Jeg synes, at man godt kunne have gjort sådan, at han havde fået halvdelen af beløbet. Når vi er oppe i så stort et beløb, så begynder vi at have en person, som har en stor særinteresse i at få solgt det her selskab. Og det er nok også grunden til, at det har foregået så hemmeligt, at selv byrådsmedlemmer, som repræsenterer ejerkommunerne, ikke kan få lov til at få de oplysninger, de beder om at få, siger Carsten Kudsk.

Hans opfattelse er, at han ikke kunne få svar på en række spørgsmål, da der var orienteringsmøde i Nyborg Kommunes byråd angående salget.

Godtgørelsen stod i kontrakten

Den 22. december kunne de otte ejerkommuner, bestyrelsen og selskabets ledelse fortælle, at biogasdelen af Nature Energy nu var solgt til en britisk kapitalfond Pioneer Point Partners.

Direktøren får godtgørelsen, fordi det var en en del af hans ansættelseskontrakt fra 2014, at han ved salg af selskabet skulle have udbeltalt et beløb svarende til et vist antal måneders løn. Det er bestyrelsen, som dengang lavede kontrakten sammen med Ole Hvelplund.

Jeg har ikke noget at fortryde i den her forbindelse Jens Otto Dalhøj, bestyrelsesformand

- Jeg skal ikke kommentere beløbet, men det er ganske almindeligt. Den kontrakt, der har været lavet, kan jeg stå stå inde for. Den er ikke ekstravagant på nogen som helst måde, siger bestyrelsesformand Jens Otto Dalhøj.

Han forklarer, at det er ganske normalt, at man som en del af en direktørs kontrakt aftaler, at der ved salg af virksomheden skal gives en godtgørelse til direktøren. Det skal ses som en sikkerhed i tilfælde af, at direktøren bliver arbejdsløs som følge af salget.

Jens Otto Dalhøj afviser Carsten Kudsks billede af, at direktørens udsigt til en godtgørelse skulle have skabt mere lukkethed over for byrådsmedlemmerne.

- Det her er gjort på et meget oplyst grundlag. Det er det både i holdningbestyrelsen, men det er også min klare opfattelse, at der har været givet et rigtig godt grundlag ude i byrådene og kommunalbestyrelserne, siger Jens Otto Dalhøj.

Selvom Ole Hvelplund fungerer som administrerede direktør, understreger Jens Otto Dalhøj at det til hver en tid er ejerkommunerne, repræsenteret af bestyrelsen, der bestemmer og træffer de store beslutninger i forbindelse med salget. Alligevel mener Carsten Kudsk, at direktøren kan have en stor indflydelse.

- Bestyrelsen består jo af repræsentanter, der er valgt fra kommunerne. De har ikke reel mulighed for at finde de reelle oplysninger og forhold. Og det er jo direktørens opgave at sørge for at fremføre de oplysninger over for bestyrelsesmedlemmerne, så de ved, hvad de snakker om. Og hvis han sidder med en aflønning og får muligheden for at få fire millioner, så kan jeg godt gætte mig til, hvordan hans fremstilling vil være. Den vil være i et meget, meget positivt lys, og alle former for negative ting og kritiske spørgsmål vil blive fejet væk, fordi han kun er interesseret i godtgørelsen, siger Carsten Kudsk.

Men Jens Otto Dalhøj mener, at bestyrelsen har haft et tilfredsstillende grundlag til at træffe beslutninger.

- Vi har ageret top professionelt, og vi har gjort brug af rådgivere. Vi har håndteret det her på et særdeles oplyst grundlag, så jeg har ikke noget at fortryde i den her forbindelse, siger Jens Otto Dalhøj