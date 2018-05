Efter pædagogers svigt af børn: - Jeg sætter min lid til Socialtilsynet

En 13-årig dreng, hans mor og en række tidligere ansatte pædagoger kritiserer forholdene på Langebyhus. Nordfyns Kommune fortæller, at døgninstitutionen lever op til kravene.

I en række interview med TV 2/Fyn retter 13-årige Mads, hans mor og flere tidligere ansatte pædagoger på Langebyhus skarp kritik af børneinstitutionen i Søndersø på Nordfyn.

Mads fortæller blandt andet, at han gennem halvandet år på døgninstitutionen følte sig svigtet og truet af pædagoger (du kan læse hele fortællingen om Mads her). Mads blev anbragt på Langebyhus i sommeren 2015.

Nordfyns Kommune har undersøgt sagen, og Ejner Jensen, der er børn- og ungedirektør i Nordfyns Kommune, forklarer, at Socialtilsynet lavede flere rapporter, der alle konstaterede, at Langebyhus levede op til kravene.

- Jeg sætter min lid til, at tilsynsrapporten, vi modtager, er retningsgivende for, hvordan situationen er. Det er det, jeg må læne mig op ad, siger Ejner Jensen til TV 2/Fyn.

Flere pædagoger sagde op

En gruppe medarbejdere, heriblandt tre pædagoger, som TV 2/Fyn har lavet tv-interview med, sagde op i afmagt over forholdene på Langebyhus.

- Det gør indtryk på mig, fortæller Ejner Jensen, der dog ikke deler samme indtryk af Langebyhus, som de tidligere ansatte har oplevet.

- Det er ikke det indtryk, jeg har af institutionen Langebyhus.

- Jeg bygger mit indtryk på de medarbejdere og ledere, der er på stedet, og det, jeg kan læse på Socialtilsynets rapport, forklarer han.

De tidligere ansatte sendte i sommeren 2017 indberetninger til Socialtilsyn Syd, som er den instans, der står for at holde øje med institutioner som Langebyhus.

- Det, Socialtilsynet siger, er det, vi retter ind efter. Jeg læner mig naturligvis op ad det og ikke, hvad enkelte medarbejdere siger, siger Ejner Nielsen.

Tidligere ansat: Holder man fanger, får man fanger

Flere tidligere ansatte på Langebyhus fortæller, at de sagde op som pædagoger på grund af kulturen og behandlingen af børnene på stedet.

- Jeg følte mig sat tilbage til behandlingsarbejde med teenagedrenge i 1980’erne, siger pædagog Carsten Esager, der tidligere har arbejdet på Langebyhus.

I løbet af et halvt år stoppede han og en række andre medarbejdere på Langebyhus.

Vi havde en teenager, der var vådligger. Han skulle gå med sin dyne gennem hele huset og putte den i vaskemaskinen hver morgen, så alle kunne se, at han kom med sin tissedyne Carsten Esager

- Jeg har aldrig været på en institution, hvor der har været så mange rømninger og så meget hærværk. Min filosofi er, at når man holder fanger, får man fanger, fortæller Carsten Esager, der beretter om foruroligende måder at behandle de svage børn på.

- Vi havde en teenager, der var vådligger. Han skulle gå med sin dyne gennem hele huset og putte den i vaskemaskinen hver morgen, så alle kunne se, at han kom med sin tissedyne, siger Carsten Esager.

Børn- og ungedirektør: Noget har været usundt

Børn- og ungedirektøren i Nordfyns Kommune erkender, at noget tyder på, at ikke alt er gået, som det skulle på Langebyhus.

- Jeg tror, at det er rigtig vigtigt til stadighed på en døgninstitution, at man arbejder med kulturen, fordi der kan udvikle sig nogle uheldige måder at tale sammen på, hvis man ikke er opmærksom på det. Derfor skal man til stadighed arbejde med kulturen på stedet, og det er mit indtryk, at det gør man på Langebyhus, siger Ejner Jensen.

Har der på noget tidspunkt været noget i vejen med kulturen på Langebyhus?

- Når der opstår en situation, hvor nogle går ud og siger, som de har sagt, har der nok været et eller andet, der har været usundt.

Ved at ansætte ny leder

På nuværende tidspunkt har Langebyhus ikke nogen daglig leder, da institutionens forhenværende leder skiftede stilling. Derfor leder Nordfyns Kommune for tiden efter en ny til jobbet, og Ejner Jensen fortæller, at kommunen er ved at ansætte en ny leder, som ifølge Ejner Jensen får til opgave at arbejde med kulturen på stedet.

Centerlederen, som var den overordnede leder for fire institutioner, herunder Langebyhus, er i øjeblikket fritaget for tjeneste, efter det i foråret kom frem, at hun for kommunens penge købte kurser af sin søster til sig selv og sine medarbejdere. TV 2/Fyn har kontaktet hende på telefon og sms, men hun er foreløbig ikke vendt tilbage.

I kølvandet på TV 2/Fyns dækning af sagen henvendte flere sig med oplysninger om Langebyhus, eftersom det drejer sig om én og samme centerleder.

Centerlederens chef, børne- og familiechef Henrik Jacobsen, er fritaget for tjeneste for sin involvering i samme sag. TV 2/Fyn har torsdag været i telefonisk kontakt med ham. Han oplyser, at han ikke har nogen kommentarer i forhold til kritikken af Langebyhus.

Langebyhus Flere tidligere ansatte bekræfter, at visse pædagoger på stedet kunne finde på at true børnene med, at de ikke ville få lov at se deres familie, hvis de eksempelvis ikke gjorde rent på deres værelser. De tidligere ansatte har dog ikke været på stedet samtidig med Mads.



Langt de fleste af Mads', hans mors og de tidligere ansattes historier kan ikke dokumenteres, men TV 2/Fyn har alligevel valgt at videreformidle dem.



TV 2/Fyn har talt med i alt fem tidligere ansatte, fire tidligere anbragte børn og fire forældre, som tegner det samme billede af Langebyhus og fortæller de samme historier.

Mads er ikke drengens rigtige navn. Hans rigtige navn er redaktionen bekendt. På grund af hans alder har TV 2/Fyn valgt at skjule hans navn og ansigt.