Efter raketangreb mod rådhus: Flere betjente vil være til stede i Odense

Nytårsfejrende fynboer kan forvente mere synligt politi på Flakhaven, hvor kraftigt, ulovligt fyrværkeri for et år siden blev skudt mod rådhuset.

Ved den seneste nytårsaften blev rådhuset i Odense beskudt med ulovlige raketter, og det medførte knuste ruder og et ødelagt rådhusur.

Læs også B1909 beskyldes for fusk med kørselspenge

Derfor gør Fyns Politi denne nytårsaften en ekstra indsats for at sikre mod en lignende episode, når tusindvis af fynboer skyder det nye år ind med nytårsraketter, bomberør og andet fyrværkeri på Flakhaven i Odense.

- Jeg kan ikke fortælle, hvad vi gør konkret, men jeg kan fortælle, at der vil være fokus på det område, siger vagtchef Anders Furbo Therkelsen fra Fyns Politi.

Han fortæller desuden, at odenseanerne kan forvente mere politi og flere synlige betjente omkring området ved Flakhaven i håb om at forhindre en lignende episode.

Nytårsskyts på Flakhaven

Fyns Politi vil dog ikke løfte sløret for, præcist hvordan det har tænkt sig at undgå, at fyrværkeriglade gæster fyrer skyts direkte mod rådhuset eller andre bygninger.

Traditionen tro mødes tusindvis af fynboer på rådhuspladsen i Odense for at skyde det nye år ind.

Fyns Politi ønsker dog ikke, at kraftige raketangreb mod rådhuset også bliver en tradition, og derfor er politiet forberedt på at forhindre endnu en voldsom nytårsnat på Flakhaven.

Desuden vil Fyns Politi være til stede flere steder på Fyn, hvor der traditionelt samles mange mennesker nytårsaften.