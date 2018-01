Efter stenkast: Minister afviser højere bro-hegn

Mens Fyns Politi stadig er i fuld gang med opklaringen af stenkast på Fynske Motorvej, så bliver motorvejsbroerne ikke udstyret med højere hegn. Sådan lyder det fra transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Fyns Politi arbejder fortsat med spor og henvendelser fra borgere i sagen om stenkast fra broerne på Fynske Motorvej.

I august 2016 blev en 33-årig tysk kvinde dræbt, mens hendes mand blev alvorligt invalideret. Det er ikke de eneste, der er blevet påvirket af stenkastene fra broerne på motorvejen, som også gør mange bilister urolige.

Men mens politiet arbejder hårdt for at løse stenkastmysteriet, så bliver der ikke sat højere hegn op på både de fynske og andre danske motorvejsbroer for at forhindre flere stenkast.

Sådan lyder svaret fra transportminister Ole Birk Olesen (LA), skriver Ingeniøren.

Svaret kommer efter at Folketingets transportudvalg har bedt ministeren om at forholde sig til, om gentagne stenkast mod bilister fra motorvejsbroer har givet ministeren fornyet grundlag for at overveje hegnenes højde.

Grunden er klar - det bliver for dyrt, og så vil det tage seks årtier at sætte op. Den kommer ikke direkte fra transportministeren, som i stedet henviser til Vejdirektoratet, der for et år siden påpegede at det ville bliver for dyrt med nye hegn på broerne.

- Det er Vejdirektoratets vurdering, at et hegn, der forhindrer dette, skal dække fra brodækket og ca. 3 meter op og udført i materiale, der hindrer muligheden for at gennembryde hegnet. En sådan udformning vil være en væsentlig fordyrelse både ved anlæg og drift i forhold til den standard, der anvendes i dag, skriver Vejdirektoratet i ministerens svar.

Spørgsmålet fra transportudvalget er stillet efter ønske fra Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen, efter at partiet i efteråret stillede forslag om videoovervågning og højere hegn ved udvalgte motorvejsbroer.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) besluttede sidste år, at der på 30 udvalgte vejstrækninger skal opstilles overvågningskameraer på motorvejsbroer.

Politiet er stadig i fuld gang

Fyns Politi har fortsat travlt med at finde frem til gerningmanden eller gerningsmændene til stenkastene på Fynske Motorvej.

Men desværre har efterforskningen stadig ikke ført til en anholdelse eller opklaring.

- Indtil videre er der ingen tip, der har bragt os nærmere på at finde de skyldige. Der har altså ikke været noget match i DNA-prøverne, fortæller vicepolitiinspektør Jørgen Andersen til TV2/ Fyn.

- Vi har modtaget rigtig mange tip, som vi fortsat er i gang med at undersøge. Så det er en løbende proces, som giver os nok at lave.

Han fortæller, at Fyns Politi både benytter sig af DNA-undersøgelser og mange andre teknikker, når det kommer til opklaringen.

Som nævnt er det politiets opfattelse, at det er en serieforbryder, der står bag de livsfarlige stenkast på Fynske Motorvej.

Efterforskningen koncentrerer sig tilsyneladende om Tarup nær Odense.

Således stammede den betonsten, som 2016 dræbte den tyske kvinde i en bil på motorvejen, sandsynligvis fra Tarup Center.

I september i år blev der fra en anden bro over motorvejen - cirka 200 meter fra det første gerningssted - kastet en 40 kilo tung sten af granit ned mod trafikanter. Heldigvis blev ingen ramt.

Det interessante for politiets efterforskning er imidlertid, at dna-spor fra stenen stemmer overens med spor fra hærværkssager i netop Tarup.

Det er disse spor, som nu kan være med til at fælde en eventuel gerningsmand i forbindelse med et mundskrab.

Selvom Fyns Politi allerede har fået mange tip i sagen, så må borgere gerne komme med flere.