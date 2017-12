Efter stenkast: Retsordfører afviser dna-register

Et nationalt register, hvor alle danskeres dna er tilgængeligt, kunne være med til hurtigt at opklare forbrydelser som stenkast fra broer, mener Politiforbundet. Men socialdemokratiets retsordfører afviser forslaget.

Formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, mener, at et nationalt dna-register kunne være med til at lette politiets arbejde i en lang række andre sager, og det ville samtidig være med til at udelukke mistænkte i politiets efterforskning.

Men den fynskvalgte retsordfører for Socialdemokratiet, Trine Bramsen, afviser forslaget.

- Jeg mener, at vi skal holde os til at have fingeraftryk og dna fra de kriminelle. Det er meget voldsomt at registrere alle danskere i et dna-register, siger retsordfører Trine Bramsen (S) til DR Nyheder.

Claus Oxfeldt fra Politiforbundet kommer med forslaget efter sagerne om stenkast fra broer på Fyn.

- Hvis alle danskere var registreret i et nationalt register, så ville vi meget hurtigt kunne frem til de pågældende og også kunne udelukke dem, hvis de ikke er involveret. Jeg synes, at det er et oplagt værktøj for politiet, siger politiformanden til DR Nyheder.