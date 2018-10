Efter totalt rygeforbud: Johannes har halveret forbrug af smøger

Jeg kan ikke bare gå ud og tage mine smøg, hvis jeg er stresset Johannes Foldrup, elev på Nyborg Gymnasium.

I august mødte eleverne på Nyborg Gymnasium ind til en røgfri skole. De nye røgfrie rammer virker, lyder det fra 18-årige Johannes Foldrup, der går i 2.g på gymnasiet.

- Det (rygeforbuddet, red.) har gjort det, at jeg ryger mindre. Det er en positiv ting, understreger gymnasieeleven.

Han bliver bakket op af skolens rektor

- Der er mange forældre og elever, som har sagt, at det er et rigtig godt tiltag, siger rektor på Nyborg Gymansium, Henrik Vestergaard Stokholm.

For Johannes Foldrup har forbuddet været med til at reducere hans forbrug af smøger.

- Jeg kan ikke bare gå ud og tage min smøg, hvis jeg er stresset. Derfor har jeg halveret mit forbrug af cigaretter, siger gymnasieeleven.

Før forbuddet røg han omkring 15 cigaretter om ugen.

Fjerner en frihed

Johannes Foldrup er glad for forbuddet, men mener samtidigt, at det reducerer elevernes firhed.

- Man kan ikke komme udover, at det fjerner en frihed, som man ellers har, siger han.

Hvis skolen opdager, at en elev ryger en cigaret får eleven en advarsel. Efter flere advarsler kan eleven blive udskrevet af gymnasiet.

En af skolens andre elever, Cecilie Anker Johnstad-Møller fra 3.g, er modstander af forbuddet. Til TV 2/Fyn siger hun:

- Jeg synes, det er for meget. Jeg synes, vi skal have en advarsel, når vi får for meget fravær, men simpelthen ikke, hvis vi tager en cigaret midt i skoletiden.

Flere elever har overfor TV 2/Fyn tilkendegivet, at forbuddet har været med til reducere deres forbrug af cigaretter.

Stor opbakning på Facebook

TV 2/Fyn delte onsdag en artikel på Facebook omkring rygepolitikken på Nyborg Gymnasium.

I kommentarsporet har flere brugere ytret opbakning til gymnasiets rygeforbud. En af de brugere, som støtter opslaget er Mathias Christensen. Han skriver:

Lise Smede mener, at skolens regler er med til at forberede eleverne på arbejdsmarkedet.