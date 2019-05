Efter tv-indslag: Trusler mod Middelfart-rigmand

Middelfart-rigmanden Torben Østergaard-Nielsen er blevet udsat for trusler efter, at hans firma Dan-Bunkering søndag blev sat i forbindelse med leverancer af flybrændstof til russiske fly, der har deltaget i missioner over Syrien.

Det skriver Avisen Danmark torsdag.

- Det har berørt mig meget, at jeg pludselig bliver udsat for voldsomme personlige trusler. Deciderede livstrusler. Det har fyldt meget hos mig og min nærmeste familie, siger Torben Østergaard-Nielsen til avisen.

Truslerne er modtaget pr. e-mail og sociale medier, oplyser avisen.

Chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj ved Fyns Politi oplyser, at man formentlig ved, hvem gerningsmanden er, men at der ikke er foretaget anholdelser endnu.

Ifølge Avisen Danmark har Torben Østergaard-Nielsen hyret et professionelt sikkerhedsfirma til at passe på ham og familien.

Dan-Bunkering har flere gange afvist, at der er hold i det faktuelle indhold i DR's program og afviser, at firmaet har overtrådt dansk eller international lovgivning.

Senest har det danske forsvar bedt om en redegørelse i sagen.

Det skyldes, at et selskab i Dan-Bunkering-koncernen, Unioil Supply, er største leverandør af flybrændstof til det danske forsvar.

