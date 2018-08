Efter verbale overfald i Odense: Borgmester indkalder til stormøder

Hibba Yousef Kilane, Bahadir Demirhan og Odenses borgmester mødtes mandag til en snak om, hvordan odenseanerne finder den gode tone.

Først blev den danskfødte ejendomsmægler fra Odense Behadir Demirhan overfuset på en aftentur på Odense Havn med tilråb som "perker" og "abekat".

To uger senere var det Hibba Yousef Kilane, der blev verbalt overfaldet i p-kælderen under Magasin. I en video kan man høre en kvinde overfuse den 24-årige kandidatstuderende.

"Ved du, hvor mange af dine medsøstre i Saudi-Arabien, der kæmper for at komme ud af den møgklud der. Du skulle skamme dig. Du lever i et demokratisk samfund. Hvad er du her for, hvis du hæger så heftigt (vogter nidkært, red.)? Hvad er du her for?".

Vende stemning i Odense

Derfor var de to odenseanere mandag til møde på rådhuset med Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S). Mødet skal sætte gang i en snak om, hvordan vi sikrer en ordentlig tone - både på de sociale medier og i de odenseanske gader.

- Jeg er bange for, at det, vi har set, måske kun er toppen af isbjerget. Så vi vil gerne række ud, holde fokus på dagsordenen og være med til at sætte tryk på, at vi skal have vendt stemningen i byen, så vi taler ordentligt med hinanden, forklarer Peter Rahbæk Juel.

For både Hibba Yousef Kilane og Bahadir Demirhan er borgmesterens initiativ virkelig godt.

- Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er vigtigt for byen. Vi får vendt en masse ting, som kan være brugbare i forhold til at sætte en standard for, hvordan man taler til hinanden i Odense, siger Bahadir Demirhan.

- Jeg synes, det er gået rigtig fint. Vi har allesammen de samme tanker og forventninger til hele den her situation, fortæller Hibba Yousef Kilane.

Stormøder og kampagner

Dagens møde er kun allerførste spadestik i forsøget på at få Odenses borgere til at tale pænt til hinanden, men de første forslag til, hvad der kan og skal gøres kom frem på bordet.

Blandt borgmesterens forslag er blandt andet stormøder og kampagner.

- Nu siger vi: Nok er nok. Så ruller vi en snebold nu, som forhåbentlig kan få flere i byen til at engagere sig. Der er brug for nogen, der skal ændre en adfærd - enten for ikke at forulempe andre eller for at forhindre andre i at blive forulempet. Det er den energi, vi gerne vil vække til live i byen, forklarer Peter Rahbæk Juel.

Og netop at byens borgmester går til angreb på den hårde tone, er vigtigt. Det mener Mahmoud Daoud, der er tidligere medlem af Rådet for Etniske Minoriteter.

- Borgmesteren er jo med til at samle byen, og når sådan en stor autoritet tager teten og går forrest, så tænker jeg, at det måske også vil have nogle rigtig gode og gavnlige effekter, siger Mahmoud Daoud.

Han understreger dog, at tilråb og udskældsord ikke kun bliver råbt efter borgere med indvandrerbaggrund. Den hårde tone rammer alle. Derfor skal alle borgere involveres - uanset hudfarve eller religion.

- Jeg har også hørt historier om etniske danskere, der bliver kaldt alle mulige ting. Jeg tænker, at den skal gå begge veje. Det (projektet, red.) skal være noget, hvor vi samler byen som fælles borgere, frem for at vi bliver ved med at snakke "os" og "dem", forklarer Mahmoud Daoud.

Dialog og respekt

Både Hibba Yousef Kilane og Bahadir Demirhan tror på, at mandagens møde kan få folk til at tale ordenligt til hinanden.

- Jeg håber, vi kan sætte en dagsorden for, hvordan vi taler sammen i det offentlige rum. Det er uanset baggrund, siger Hibba Yousef Kilane.

- Vi skal fortsætte det, som vi har sat i søen i dag. Netop dialog, at tale pænt til hinanden og vise respekt. Det tror jeg på, at vi kan ændre, slutter Bahadir Demirhan.